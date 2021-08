"DIRECT. Afghanistan : fin de l'opération britannique, Washington refuse de reconnaître le régime taliban"

AFGHANISTAN. Alors que l'opération britannique se termine ce samedi, il n'y a plus désormais que " très peu " d'appareils évacuant encore des civils d'Afghanistan via l'aéroport de Kaboul, selon un général britannique.

Carte de l'Afghanistan L'essentiel L’opération britannique se termine ce samedi. Il n’y a plus désormais que "très peu" d’appareils évacuant encore des civils d’Afghanistan via l’aéroport de Kaboul, selon un général britannique.

Vendredi après-midi, le Pentagone a affirmé lors d'une conférence de presse que l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan, n'a pas été la cible d'un double attentat-suicide, mais d'une seule attaque. Au lendemain du drame, le bilan s'élève désormais à au moins 85 morts et plus de 160 blessés, selon les informations délivrées par les hôpitaux de la capitale. Le Pentagone a confirmé, de son côté, que 13 soldats américains font partie des victimes, et que 18 autres sont blessés. Daesh a très rapidement revendiqué la double attaque.

Dans une allocution à la télévision américaine jeudi soir, Joe Biden a été ferme et menaçant envers l'organisation terroriste. "Nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, a-t-il assuré. "Ces terroristes de Daech ne gagnerons pas. Nous répondrons avec force et précision à notre heure, dans le lieu de notre choix, au moment de notre choix". Le président a toutefois épargné les Talibans pour le moment, "jusqu'ici, on ne m'a pas fourni de preuve qu'il y ait eu une collusion entre les talibans et l'État islamique".

Vendredi, la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki a rejeté la possibilité d'une reconnaissance dans l'immédiat du régime des talibans par Washington. "Je veux être très claire : il n'y a aucun empressement à une quelconque reconnaissance par les États-Unis ou les partenaires internationaux avec qui nous avons discuté", a-t-elle déclaré.

Le porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, a annoncé ce vendredi, sur Twitter, que des représentants des talibans ont rencontré la veille une délégation française à Doha, au Qatar. Des informations confirmées plus tard à BFMTV par le Quai d'Orsay, qui précise que des "contacts opérationnels" ont "bien eu lieu ces derniers jours", à Doha mais aussi à Kaboul, pour "faciliter les évacuations en cours" menées par les Français. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est également entretenu ce vendredi avec les talibans pour évoquer la sécurisation de l'aéroport de Kaboul.

Après la première explosion, l'ambassade de France avait notamment alerté les ressortissants du risque d'une nouvelle explosion. "Mettez-vous à l'abri, une deuxième explosion est possible !" Présent en Irlande, Emmanuel Macron a confirmé qu'aucun soldat, policier ou diplomate français engagé n'était blessé lors d'une prise de parole depuis l'Irlande.

L'ONU s'attend à un demi-million de réfugiés afghans supplémentaires en 2021 après le retour au pouvoir des talibans, a déclaré Kelly Clements, Haut-Commissaire adjointe de l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR). En parallèle, un responsable de la Maison-Blanche a fait savoir, ce vendredi, que "les États-Unis ont évacué et aidé à l'évacuation d'environ 100 100 personnes" depuis le 14 août, à la veille de l'entrée des talibans dans Kaboul.

14:16 - Fin des opérations britanniques L’opération d’évacuation de civils réalisée par le Royaume-Uni en Afghanistan prendra fin ce samedi 28 août, a déclaré le chef des forces armées britanniques, le général Nick Carter. "Nous arrivons à la fin de l’évacuation, qui interviendra dans le courant de la journée, et alors il sera bien sûr nécessaire de faire sortir nos troupes dans l’avion restant", a-t-il expliqué sur BBC Radio.



Des appels à la coordination en Afghanistan

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, avait appelé ses homologues du G7 à organiser une réunion virtuelle dans les prochains jours pour évoquer la situation en Afghanistan. Lors de ce sommet du G7 en visioconférence mardi, le président américain Joe Biden avait évoqué un " risque grave et croissant d'attaque " du groupe jihadiste État Islamique (EI) à l'aéroport.

Il y a quelques jours les États-Unis ont décidé de suspendre leurs évacuations, le temps de stabiliser la situation à l'aéroport de Kaboul. Le département américain de la défense a annoncé un peu plus tard dans la journée la reprise des opérations. Dans ce contexte, Joe Biden a défendu le retrait définitif des troupes américaines d'Afghanistan, qui s'achèvera à la fin du mois d'août, assurant que le rôle des Américains dans le pays n'était pas de "reconstruire le pays", mais d'empêcher que des attaques terroristes aient lieu aux États-Unis. L'incertitude demeure cependant sur la transition qu'engageront les talibans dans le pays. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, des milliers d'Afghans activistes pourraient être menacés. Joe Biden a indiqué que la réponse des Etats-Unis pourrait être dévastatrice.

"Pour les filles, cette prise de pouvoir veut dire être empêchées d'étudier, ne plus avoir de droits civiques, ni même humains, comme tout être a le droit d'en avoir ", estime la présidente de l'ONG Learn.

C'est un cauchemar pour les femmes qui ont fait des études, qui envisageaient un avenir meilleur pour elles-mêmes et les générations futures ", explique une jeune femme afghane à l'AFP. Face à cette menace, les talibans se veulent "rassurant" dans plusieurs interviews accordées à la presse. Suhail Shaheen, a déclaré à la BBC que les droits des femmes seraient préservés, tout comme les libertés des médias et des diplomates. " Nous assurons la population, en particulier dans la ville de Kaboul, que leurs propriétés, leurs vies sont en sécurité ". Mais dans une conférence de presse ce mardi 17 août, Zabihullah Mujahid, un autre porte-parole, a pourtant expliqué : " Nous avons le droit d'agir selon nos principes religieux. D'autres pays ont différentes approches, règles et règlements… les Afghans ont le droit d'avoir leurs propres règles et règlements en accord avec leurs valeurs."

Situé sur le continent asiatique, l'Afghanistan est bordé par l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Pakistan et le Tadjikistan. Le pays partage également une frontière de 70 kilomètres avec la Chine, à l'est. Au nord du pays, les langues parlées sont "turciques" : turkmène, ouzbek, kirghiz. Dans le reste du pays, ce sont principalement des langues iraniennes : pachtou, baloutchi, aimak, hazara et tadjik. Les Pachtounes sont majoritaires en Afghanistan, représentant plus de 42% de la population, suivis des Tadjiks (27%), des Hazaras (9%) et des Ouzbeks (9%).