"DIRECT. Afghanistan : au moins 85 morts dans les attentats de l'aéroport de Kaboul"

AFGHANISTAN. Le dernier bilan du double attentat de l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan, fait état de 85 morts et plus de 160 blessés, selon les hôpitaux de la région. Selon le Pentagone, 13 soldats américains font partie des victimes.

Carte de l'Afghanistan L'essentiel Au lendemain du double attentat survenu à l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan, le bilan s'élève désormais à au moins 85 morts et plus de 160 blessés, selon les informations délivrées par les hôpitaux de la capitale. Le Pentagone a confirmé, de son côté, que 13 soldats américains font partie des victimes, et que 18 autres sont blessés.

Quelques jours après la prise de pouvoir des talibans et l'annonce du retrait définitif des troupes américaines, Daesh s'est engouffré dans la brèche et a revendiqué très rapidement la double attaque.

Dans une allocution à la télévision américaine hier soir, Joe Biden a été ferme et menaçant envers l'organisation terroriste. "Nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, a-t-il assuré. "Ces terroristes de Daech ne gagnerons pas. Nous répondrons avec force et précision à notre heure, dans le lieu de notre choix, au moment de notre choix". Le président a toutefois épargné les Talibans pour le moment, "jusqu'ici, on ne m'a pas fourni de preuve qu'il y ait eu une collusion entre les talibans et l'État islamique".

Après la première explosion, l'ambassade de France avait notamment alerté les ressortissants du risque d'une nouvelle explosion. "Mettez-vous à l'abri, une deuxième explosion est possible !" Présent en Irlande, Emmanuel Macron a confirmé qu'aucun soldat, policier ou diplomate français engagé n'était blessé lors d'une prise de parole depuis l'Irlande.

14:39 - Le Royaume-Uni reconnaît des erreurs lors de l'évacuation de son ambassade Ce vendredi, le gouvernement britannique a réagi à l'article d'un journaliste du Times qui a retrouvé sur le sol de son ambassade en Afghanistan des coordonnées d'Afghans, reconnaissant une "erreur". Plus précisément, ce journaliste, Anthony Loyd, a ramassé des documents comportant les adresses de plusieurs personnes travaillant pour l'ambassade britannique, mais aussi des CV d'Afghans postulant pour un emploi. "La façon dont les Affaires étrangères ont géré cette crise fera l'objet d'une prochaine enquête", a annoncé le président de la commission, Tom Tugendhat, sur Twitter. 14:24 - La Chine a "une carte à jouer" en Afghanistan, selon Pierre Haski Pour Pierre Haski, président de Reporters Sans Frontières et chroniqueur géopolitique sur France inter, la Chine pourrait voir dans le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan une opportunité. "La Chine a une relation très étroite avec le Pakistan, qui a longtemps été le principal soutien des talibans. Aujourd'hui, le Pakistan est l'un des pays clés dans les nouvelles routes de la soie conduites par Pékin. Il y a cette idée, (…) qui ne s'est jamais faite jusqu'à présent, d'associer l'Afghanistan à cette nouvelle route de la soie. Cela donnerait à la Chine une capacité de pénétration en Afghanistan sur le plan économique et ce serait pour les talibans une bouffée d'oxygène parce qu'ils savent qu'ils vont être isolés aujourd'hui face au monde occidental", a-t-il analysé sur Franceinfo. 14:03 - Hervé Morin répond aux "donneurs de leçons" Depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, de nombreuses critiquent ciblent l'action des États-Unis dans le pays, qui n'auraient pas réussi à le sécuriser avant le retrait des troupes américaines. "J'appelle à l'humilité tous ceux qui, aujourd'hui, donnent des leçons. En 20 ans sur le terrain, nous n’avons pas réussi à instaurer un État, à construire une armée, une police et une justice. Il ne restait que 2500 militaires américains sur place. Il n’y avait donc que 2 solutions : partir ou réinvestir militairement et massivement, ce qui est, bien entendu, inenvisageable", a réagi le président de la région Normandie, Hervé Morin, sur Twitter. 13:46 - Les talibans au pouvoir sont "les mêmes que ceux de 1996" pour une activiste afghane Le monde a découvert le visage de Crystal Bayat sur les images des manifestations qui ont suivi le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan. La jeune femme de 24 ans, qui avait arboré le drapeau afghan en scandant "Notre drapeau, notre identité", a finalement dû quitter le pays. Interrogée par RFI, elle affirme que la vie des femmes a déjà changé : "Ils m’ont dit : tu dois rester chez toi. Parce qu’une femme bien reste à la maison et sort pas. J’ai répondu : ma mère sortait de la maison pour aller chaque jour travailler (…) J’ai perdu tout espoir. Et j’ai eu comme un choc. J’ai réalisé que les talibans n’avaient pas changé. Qu’ils étaient les mêmes que ceux de 1996." 13:28 - La Russie réagit au double attentat de Kaboul Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué ce vendredi que la Russie condamnait les attaques terroristes survenues à l'aéroport de Kaboul "avec la plus grande fermeté". "Malheureusement, les prédictions pessimistes estimant que des groupes terroristes, avant tout l’Etat islamique, vont sûrement profiter du chaos en Afghanistan, se confirment. Le danger est grand pour tout le monde. Et cela reste notre plus grand motif de préoccupation", a-t-il ajouté. 13:14 - Plus de 100 000 personnes évacuées depuis le retour des talibans Selon un responsable de la Maison-Blanche, "les États-Unis ont évacué et aidé à l'évacuation d'environ 100 100 personnes" depuis la prise de Kaboul par les talibans, le 15 août dernier. De son côté, la France a fait sortir d'Afghanistan environ 2 500 personnes, selon le Premier ministre, Jean Castex, dont des Afghans "qui ont apporté, à un titre ou à un autre, leur concours à l’armée, etc., et des familles, des artistes, des journalistes", a-t-il précisé. 12:57 - Clément Beaune : "La submersion migratoire, c'est un mensonge" Ce vendredi, au micro d'Europe 1, Clément Beaune a dénoncé les "postures" de certains affirmant que la France se prépare à "une submersion migratoire" venant d'Afghanistan. "L'accueil, ce n'est pas un vain mot, ce sont des conditions, c'est un travail que nous menons avec des organisations non-gouvernementales, avec les mairies qui ont dit : 'Nous sommes prêtes à accueillir.' (…) La submersion migratoire, c'est un fantasme, c'est un mensonge. C'est une instrumentalisation aberrante des peurs", a affirmé le secrétaire d'État aux Affaires européennes. 12:40 - Nouveau bilan du double attentat de l'aéroport de Kaboul Le bilan des attaques terroristes survenus à l'aéroport de Kaboul s'est alourdi. Ce vendredi, on dénombre 85 morts et plus de 160 blessés, selon les informations des hôpitaux locaux. 13 soldats américains se trouvent parmi les victimes, et 18 autres ont été blessés, a confirmé le Pentagone. 12:21 - Un "véritable carnage" à l'aéroport de Kaboul Le journaliste Cyril Payen, envoyé spécial à Kaboul pour France 24, se trouvait à l'aéroport de la capitale afghane, quand les explosions ont eu lieu "à moins de 100 mètres" du lui. "Les scènes que nous avons pu voir, quelques secondes après, témoignent de la réalité d'un véritable carnage", a-t-il expliqué, ajoutant que le bilan côté afghan n'est "pas définitif", mais pourrait s'élever à plus de 100 morts. Le Pentagone a confirmé au lendemain des attaques la mort de 13 soldats américains. 12:00 - Première rencontre entre Erdogan et les talibans Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est entretenu pour la première fois avec les talibans, ce vendredi, pour évoquer la sécurisation de l'aéroport de Kaboul, touché par une attaque terroriste, jeudi. "Nous avons tenu nos premières discussions avec les talibans, qui ont duré trois heures et demie. Si c’est nécessaire, nous aurons l’occasion d’avoir de tels pourparlers à nouveau", a-t-il précisé. La Turquie avait d'abord envisagé d'aider à sécuriser l'aéroport après le retrait des troupes américaines, avant d'abandonner cette idée, laissant le contrôle aux talibans. 11:42 - Des "raids" de talibans contre les journalistes ? Selon Ghazal Golshiri, journaliste au service international du Monde, évacuée d'Afghanistan, les talibans mèneraient des "raids" contre les journalistes qui n'ont pas réussi à quitter le pays. "Les talibans visitent les journalistes, les menacent", avait-elle expliqué au micro de franceinfo le 17 août. Ce qu'a confirmé ce vendredi le directeur de radios afghanes, contraints de se cacher avec sa famille dans sa cave, à Kaboul, pour leur échapper. "J’ai perdu tout espoir. Ces deux dernières semaines, j’ai pensé à me suicider parce que je ne peux pas vivre sous le gouvernement des talibans", a-t-il confié à franceinfo. 10:52 - Une situation de "chaos total" Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a réagi à l'attentat de l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan, sur le plateau des "4 Vérités" sur France 2. "C'est une situation absolument dramatique, c'est un jour de deuil. C'est l'attaque la plus meurtrière, évidemment pour les Afghans, mais aussi pour les États-Unis, depuis 10 ans. On est dans une situation de chaos total", a-t-il estimé, ajoutant que l'Union européenne "tirera des conséquences de cette situation". 10:32 - Des évacuations "jusqu'à la dernière seconde possible" Interrogé sur Europe 1 concernant l'évacuation des ressortissants et diplomates français en Afghanistan, Clément Beaune a assuré que malgré "l'attaque terroriste terrible", survenue à l'aéroport de Kaboul jeudi, les opérations vont "continuer". "Les opérations vont finir prochainement. La date du 31 août est maintenue, mais ça peut peut-être aller au-delà de ce soir-là, mais nous devons rester prudents sur ce sujet", a précisé le secrétaire d'État aux Affaires européennes. 10:25 - Paris annonce le rapatriement de son Ambassadeur Emmanuel Macron a assuré jeudi soir que la France continuerait les opérations d'évacuation malgré ces attaques. Le président a également annoncé le rapatriement à Paris, pour raisons de sécurité, de son ambassadeur en Afghanistan, David Martinon, qui se trouvait jusqu'ici à l'aéroport de Kaboul. 10:12 - Une 3e explosion à cause d'une destruction d'équipements ? Une nouvelle puissante explosion a été entendue à Kaboul jeudi vers minuit mais celle-ci serait due à des destructions d'équipements par l'armée américaine, selon les informations évoquées par les talibans et plusieurs médias américains. LIRE PLUS

Des appels à la coordination en Afghanistan

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, avait appelé ses homologues du G7 à organiser une réunion virtuelle dans les prochains jours pour évoquer la situation en Afghanistan. Lors de ce sommet du G7 en visioconférence mardi, le président américain Joe Biden avait évoqué un " risque grave et croissant d'attaque " du groupe jihadiste État Islamique (EI) à l'aéroport.

Il y a quelques jours les États-Unis ont décidé de suspendre leurs évacuations, le temps de stabiliser la situation à l'aéroport de Kaboul. Le département américain de la défense a annoncé un peu plus tard dans la journée la reprise des opérations. Dans ce contexte, Joe Biden a défendu le retrait définitif des troupes américaines d'Afghanistan, qui s'achèvera à la fin du mois d'août, assurant que le rôle des Américains dans le pays n'était pas de "reconstruire le pays", mais d'empêcher que des attaques terroristes aient lieu aux États-Unis. L'incertitude demeure cependant sur la transition qu'engageront les talibans dans le pays. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, des milliers d'Afghans activistes pourraient être menacés. Joe Biden a indiqué que la réponse des Etats-Unis pourrait être dévastatrice.

"Pour les filles, cette prise de pouvoir veut dire être empêchées d'étudier, ne plus avoir de droits civiques, ni même humains, comme tout être a le droit d'en avoir ", estime la présidente de l'ONG Learn.

C'est un cauchemar pour les femmes qui ont fait des études, qui envisageaient un avenir meilleur pour elles-mêmes et les générations futures ", explique une jeune femme afghane à l'AFP. Face à cette menace, les talibans se veulent "rassurant" dans plusieurs interviews accordées à la presse. Suhail Shaheen, a déclaré à la BBC que les droits des femmes seraient préservés, tout comme les libertés des médias et des diplomates. " Nous assurons la population, en particulier dans la ville de Kaboul, que leurs propriétés, leurs vies sont en sécurité ". Mais dans une conférence de presse ce mardi 17 août, Zabihullah Mujahid, un autre porte-parole, a pourtant expliqué : " Nous avons le droit d'agir selon nos principes religieux. D'autres pays ont différentes approches, règles et règlements… les Afghans ont le droit d'avoir leurs propres règles et règlements en accord avec leurs valeurs."

Situé sur le continent asiatique, l'Afghanistan est bordé par l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Pakistan et le Tadjikistan. Le pays partage également une frontière de 70 kilomètres avec la Chine, à l'est. Au nord du pays, les langues parlées sont "turciques" : turkmène, ouzbek, kirghiz. Dans le reste du pays, ce sont principalement des langues iraniennes : pachtou, baloutchi, aimak, hazara et tadjik. Les Pachtounes sont majoritaires en Afghanistan, représentant plus de 42% de la population, suivis des Tadjiks (27%), des Hazaras (9%) et des Ouzbeks (9%).