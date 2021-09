Elections allemandes : Merkel remplacée par Olaf Scholz ?

MERKEL. Les élections fédérales en Allemagne ont vu, selon le dernier décompte ce lundi 27 septembre 2021, la victoire du parti social-démocrate mené par Olaf Scholz. Les chrétiens-démocrates d'Angela Merkel arrivent deuxièmes à l'issue d'un scrutin très serré. Une coalition à trois sera nécessaire pour former un gouvernement.

[Mise à jour le 27 septembre à 15h45] La fin de l'ère Angela Merkel plonge l'Allemagne dans l'incertitude. Lundi 27 septembre 2021, les résultats provisoires - mais déjà consolidés - des élections législatives fédérales allemandes ont été annoncés, plaçant Olaf Scholz (actuel ministre des Finances) et le parti social-démocrate (CSU, centre-gauche) en tête avec 25,7% des suffrages. Il devance l'union chrétienne-démocrate (CDU, centre-droit) et ses 24,1%, la famille politique d'Angela Merkel représentée par Armin Laschet. Derrière suivent les Verts (14,8%) et le parti libéral-démocrate (FDP, centre-droit) crédité de 11,5% des voix. Aucune majorité ne se dégageant de ce scrutin à un tour, une coalition entre au moins trois partis sera nécessaire pour former un gouvernement. Déjà commencées, les tractations s'annoncent longues.

Dimanche 26 septembre 2021, 61 millions d'Allemands étaient appelés dans les bureaux de vote pour renouveler les membres du Bundestag. Concrètement, il s'agit de la version outre-Rhin des élections législatives, mais contrairement au scrutin français, ces élections fédérales allemandes s'appuient sur une logique proportionnelle pour définir les résultats. . 735 sièges étaient à renouveler lors de ces élections. Lorsque aucune majorité absolue se dégage, les partis politiques engagés dans le scrutin doivent construire une coalition de gouvernement.

Pour l'heure, les résultats définitifs des élections fédérales ne sont pas connus en Allemagne, mais les lignes ne devraient plus bouger. Lundi 27 septembre à la mi-journée, le SPD arrive en tête avec 25,7% des voix, devant le CSU (24,1%), les Verts (14,8%), le FDP (11,5%), le parti d'extrême-droite AfD (10,3%) et celui de gauche Die Linke (4,9%). Les autres partis en course cumulent 8,7% des votes.

Les sociaux-démocrates virent donc en tête du scrutin, une première depuis 2002. Car depuis 2005, c'est le parti d'Angela Merkel (CSU) qui avait remporté toutes les élections fédérales, à chaque fois avec plus de 30% des votes. Il s'agit donc d'une régression historique pour le camp de la future ex-chancelière. Les Verts, eux, enregistrent leur meilleur score jamais obtenu lors des élections du Bundestag. Le FDP s'affiche également en force en atteignant un résultat plus élevé qu'en 2017. Ces derniers voient donc leur poids renforcé en vue des tractations.

Aucune majorité ne se dégageant, et l'alliance de deux partis étant insuffisante pour obtenir la majorité des voix, les formations politiques vont donc engager des négociations pour former un gouvernement réunissant au moins trois partis. Arrivé en tête, e SPD entend bien conforter sa victoire et concevoir un gouvernement avec les Verts et le FDP. Le parti a d'ores et déjà exclu de faire une coalition avec le CDU (comme depuis 2013, sous la majorité CDU). Mais ce dernier se veut loin d'être défaitiste. "Nous allons tout faire pour former un gouvernement", a lancé Armin Laschet qui, dès son discours post-résultats, a dragué les Verts et le FDP. Les deux candidats ont annoncé vouloir former un gouvernement d'ici Noël. D'ici là, Angela Merkel restera chancelière avant de rendre son tablier après 16 ans d'exercice.

D'ici quelques mois, il faudra donc s'habituer à une nouvelle figure à la tête du gouvernement allemand. Il devrait probablement s'agir d'Olaf Scholz, qui est loin d'être un inconnu en Allemagne. Âgé de 63 ans, il est, depuis 2018, le numéro 2 d'Angela Merkel dans la coalition qui a été mise au point après les élections fédérales de 2017. En plus de suppléer la chancelière dans certaines attributions, celui qui a été maire (premier bourgmestre) d'Hambourg entre 2011 et 2018 est l'actuel ministre des Finances allemand. Également passé à la tête du ministère du Travail (2007-2009) et député à plusieurs reprises depuis 1998, il s'est engagé dès ses 17 ans au parti social-démocrate.

Réputé pour sa rigueur budgétaire, Olaf Scholz a changé de braquet lors de l'épidémie de Covid-19 en lançant un plan de relance de 130 milliards d'euros, lui conférant une popularité nouvelle. De quoi lui permettre de renverser la tendance, alors que le SPD était crédité, en août 2020, de 14% des suffrages. Son programme a également séduit une partie de l'électoral allemand : alliance avec les écologistes, baisse des impôts pour les plus modestes, hausse du salaire minimum et des impôts pour les très hauts revenus, maintien des retraites "stables". La partie n'était pas gagnée pour l'austère ministre. C'est pourtant lui qui vire en tête à mi-parcours. Reste désormais à organiser la coalition.