Rayan coincé dans un puits au Maroc : le garçon de 5 ans en vie, un sauvetage périlleux

MAROC. Depuis quatre jours, Rayan, un enfant de 5 ans est coincé dans un trou profond de 32 mètres, dans un village au nord de Chefchaouen. Les sauveteurs creusent pour rejoindre l'enfant. Encore 5 mètres les séparent de lui.

Tombé dans un puits asséché mardi, Rayan est toujours coincé à 32 mètres de profondeur ce vendredi 4 février. Dans un village au nord de Chefchaouen, au nord du Maroc, le calvaire de l'enfant de 5 ans retient l'attention depuis quatre jours. Le sauvetage s'est rapidement organisé mais la qualité du sol complique l'opération et retarde la sortie de Rayan. La priorité a été de fournir de l'eau et une bouteille d'oxygène à l'enfant. Le ravitaillement a été rendu possible par l'insertion d'un tube dans le puits. Imad Fahmy, un secouriste, s'est porté volontaire pour s'enfoncer à quelque mètres de profondeur et a pu obtenir des signes de vies de Rayan. "J'ai réussi à parler avec l'enfant. Je lui ai demandé s'il pouvait m'entendre et il y a eu une réponse. J'ai attendu une minute et j'ai vu qu'il commençait à utiliser l'oxygène", rapporte-t-il aux journalistes sur place.

L'opération de sauvetage progresse

Le puits dans lequel l'enfant est coincé mesure à peine 45 centimètres de diamètre mais il est impossible d'agrandir l'ouverture du puits sans mettre la vie de Rayan en danger. Les topographes ont fait état de risques d'éboulements trop importants à cause de la nature du sol, composé de couches sableuses et de couches rocheuses. La seule solution pour sauver le petit garçon est de creuser à quelques mètres du puits, puis de rejoindre l'enfant via un tunnel. Une dizaine de sauveteurs sont mobilisés et des pelleteuses ont été mises à disposition pour accélérer le sauvetage de Rayan. Les secouristes ont déjà creusé jusqu'à 27 mètres de profondeur mais l'étape la plus délicate du sauvetage reste à venir. Les préparatifs sont déjà en cours pour creuser une brèche horizontale de plusieurs mètres jusqu'au fond du puits.

Une équipe médicale mobilisée

Malgré les quelques signes de vie de l'enfant, qui remontent à jeudi, il est impossible d'évaluer l'état de santé du garçon. Des équipes médicales ont déjà été dépêchées sur place pour intervenir au plus vite et "réaliser les examens initiaux et les interventions de réanimation" une fois l'enfant remonté à la surface, rapporte Europe 1. Un hélicoptère médical est aussi disponible pour la prise en charge de Rayan.

Le jeune garçon de 5 ans est tombé accidentellement dans le puits mardi 1er février alors que son père travaillait sur le chantier de réparation du dit puits. Brièvement cru disparu, Rayan a vite été repéré au fond de puits permettant une intervention rapide des secours. "Quand il a disparu hier, j'ai prié Dieu et je l'ai supplié de le sortir sain et sauf de ce puits. J'espère que les secours et les sauveteurs réussiront à sauver mon fils", espère Wassima Kharchich, la mère de Rayan, inquiète face à la difficulté de l'opération de sauvetage.