Centrale nucléaire de Zaporijia : l'AIEA en route, les risques persistent

ZAPORIJIA. Des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique se rendront à la centrale nucléaire de Zaporijia, en Ukraine, en fin de semaine pour s'assurer du bon fonctionnement et de la sécurité du site contrôlé par les Russes.

[Mise à jour le 29 août 2022 à 9h03] L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est attendue à la centrale nucléaire de Zaporijia "cette semaine". La venue prévue dans les prochains jours a été annoncée lundi 29 août 2022 par le directeur de l'agence, Rafael Grossi, qui réclamait ce déplacement depuis plusieurs mois. "Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe", a ajouté le responsable de l'AIEA sur Twitter. Une mission de la plus haute importance après une succession d'événements qui ont augmenté les "risques réels de catastrophes nucléaires" près de Zaporijia. Au mois d'août 2022, la centrale et les villes voisines ont été visées par des bombardements à répétition et pire, la centrale a été déconnectée du réseau électrique mettant en péril le refroidissement des réacteurs. La situation n'a pas dégénéré et la centrale a été raccordée au réseau mais les risques planent toujours sur le site devenu une des batailles principales de la guerre en Ukraine et encore occupé par la Russie.

L'intervention de l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporijia créé l'événement après des mois de négociations entre la Russie et l'Onu. Le Kremlin, qui s'opposait à une interférence de l'AIEA, organisation dépendante des Nations-Unies, a fini par accepter une mission passant par l'Ukraine et non par la Russie. Cette petite coopération ne signe pourtant pas l'apaisement des tensions près de Zaporijia. La dernière mise en garde concernant la centrale nucléaire a été émise par l'opérateur nucléaire ukrainien Energoatom samedi 27 août contre des risques de fuites radioactives et d'incendies après de nouvelles frappes.

La centrale nucléaire de Zaporijia déconnectée, ça veut dire quoi ?

C'est un fait historique qui s'est produit, laissant craindre le pire sur l'Ukraine et l'Europe. La centrale ukrainienne de Zaporijia a été déconnectée du réseau électrique ukrainien, jeudi 25 août 2022, après des bombardements sur les lignes électriques qui l'approvisionnent. Or, sa connexion permanente est nécessaire en vue du refroidissement des réacteurs. Sans refroidissement, la surchauffe de ces derniers pourrait entraîner un accident nucléaire. La situation ne s'est heureusement pas envenimée, un système de secours ayant pris le relais afin de maintenir un certain niveau de refroidissement du site. Avant que le raccordement ne soit finalement réparé.

Quels sont les risques à la centrale nucléaire de Zaporijia ?

Cependant, du côté de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'inquiétude est de mise. "L'installation fonctionne, mais avec des difficultés, de sorte que dans les circonstances actuelles, le scénario d'un accident ne peut être exclu. Il y a des interruptions en continu de l'approvisionnement électrique, des problèmes avec les combustibles usés… Un accident vous fait passer du vert au rouge sans transition. Donc, je suis effectivement inquiet" a affirmé Rafael Mariano Grossi, le directeur général de l'AIEA, dans un entretien accordé au Monde.

Il faut dire que les changements de source d'approvisionnement en électricité de la centrale nucléaire de Zaporijia ne sont pas aussi simples que le débranchement et le branchement d'une lampe à son domicile. Des procédures doivent être suivies scrupuleusement. Selon le patron du nucléaire ukrainien, Petro Kotin, 90 minutes sans électricité seraient suffisantes pour que la température des réacteurs devienne préoccupante, évoquant l'éventualité d'un début de fusion sur le site dans ce délai.

Où est située la centrale nucléaire de Zaporijia ?

La centrale nucléaire de Zaporijia est située sur les bords du fleuve Dniepr, dans la partie sud de l'Ukraine. Le site ne se trouve pas à proximité directe de la ville, mais à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau au sud-ouest de la commune. Elle est précisément installée sur le territoire de la ville d'Enerhodar.

Si l'Ukraine compte à ce jour cinq centrales nucléaires sur son territoire, celle de Zaporijia est la plus puissante d'Europe.