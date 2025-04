Guerre en Ukraine : Moscou loue les "compromis" trouvés par Washington, une solution envisagée ?

Après la rencontre entre l'émissaire économique spécial de Vladimir Poutine et des représentants de l'administration Trump, le Kremlin a fait savoir qu'il observait une "dynamique positive" dans les relations entre les deux parties.

En direct

11:31 - Moscou se félicite d'un "dialogue qui aidera à surmonter les désaccords" Jeudi, l’émissaire économique spécial de Poutine a rencontré à Washington des représentants de l’administration Trump. "Nous constatons une dynamique positive dans nos relations. Il faudra encore un certain nombre de réunions pour que nous puissions résoudre tous nos différends (...) le processus de dialogue et de résolution prendra du temps. Mais, en même temps, il progresse de manière positive et constructive", a-t-il assuré devant la presse. "Bien sûr, il y a des désaccords sur différents points, mais il y a un processus, il y a un dialogue qui, selon nous, aidera à surmonter ces désaccords", a-t-il indiqué, comme si le chemin d'une discussion plus apaisée avait repris entre Moscou et Washington.

02/04/25 - 18:52 - Une rencontre entre la Russie et les Etats-Unis dès ce mercredi ? Selon CBS News, Steve Witkoff, l’émissaire spécial de Donald Trump, à la Maison Blanche pourrait recevoir ce mercredi l’envoyé de Vladimir Poutine pour la coopération internationale, Kirill Dmitriev. "Steve Witkoff rencontrera le négociateur russe Kirill Dmitriev aujourd’hui à la Maison Blanche, deux sources me l’ont confirmé" assure sur X la journaliste du média, Sara Cook. "Le département du Trésor a temporairement levé les sanctions contre Dmitriev afin que le département d’Etat puisse délivrer le visa nécessaire pour qu’il vienne aux Etats-Unis", poursuit-elle.

02/04/25 - 18:10 - Le voyage de Trump en Arabie saoudite n'a "aucun lien" avec Poutine Avant-hier, Donald Trump avait annoncé qu'il pourrait se rendre dès "le mois prochain" en Arabie saoudite, pour son potentiel premier déplacement à l'étranger depuis son retour à la Maison Blanche en janvier. Le président américain avait indiqué en février qu'il rencontrerait "probablement" Vladimir Poutine dans ce pays. Finalement, le voyage du président américain n'a "aucun lien" avec Vladimir Poutine, vient d'indiquer le Kremlin, en ajoutant qu'aucune rencontre entre les deux dirigeants n'y était prévue à ce stade. Le président russe "n'a pas de tels plans pour l'instant", a assuré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

02/04/25 - 16:47 - Zelensky confiant en l'apport de Trump pour faire plier Poutine Le président de l'Ukraine estime ce mercredi que Moscou n'est pas disposé à accepter cessez-le-feu sans conditions, mais s'est dit convaincu que les pressions à son égard, principalement celles exercées par les États-Unis, pourraient forcer le Kremlin à s'y soustraire. Il a aussi répété son opposition à la levée des sanctions contre la Russie, en échange d'un accord de cessez-le-feu. Volodymyr Zelensky pense enfin que "la pression accrue et le dialogue entre eux et les Américains finiront par aboutir à un cessez-le-feu", dit-il. Il reste donc, dans son discours, une once d'optimisme à ce stade de la guerre.

02/04/25 - 15:16 - Les exigences de paix de Moscou contredisent les objectifs de Washington Les exigences de paix de la Russie contredisent ce que Donald Trump souhaite accomplir, selon l’Institute for the Study of War (ISW). Moscou continue de réclamer "la capitulation totale de l’Ukraine avec l’installation d’un gouvernement pro-russe en Ukraine et des engagements à long terme de neutralité ukrainienne" sont les mêmes que celles formulées par Poutine au début de la guerre, commente l’ISW. Dans sa dernière mise à jour, le groupe de réflexion américain note que des responsables russes continuent de réitérer la demande russe d’éliminer les "causes profondes" de la guerre en Ukraine comme précondition à un accord de paix.

02/04/25 - 15:01 - Une "possible" visite russe aux Etats-Unis cette semaine Le Kremlin annonce ce mercredi qu'une "possible" visite d'un négociateur russe aux États-Unis doit avoir lieu cette semaine, confirmant les informations de CNN. Il pourrait s'agir de l’envoyé de Vladimir Poutine pour la coopération internationale, Kirill Dmitriev. Ce dernier devrait s’entretenir à Washington avec l’envoyé de Donald Trump, Steve Witkoff. "Oui, je confirme. Une telle visite est possible. Nous continuons à communiquer avec les Américains", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

02/04/25 - 12:07 - La Maison Blanche étudie des mesures tarifaires contre la Russie Pour l'heure, on ignore quels plans précis l'administration Trump pourrait avoir pour faire pression sur Moscou, mais un haut responsable américain a déclaré auprès de Reuters que la Maison Blanche continuait d'étudier les mesures tarifaires et les sanctions supplémentaires qu'elle pourrait imposer au pays, en vue d'un accord durable de paix en Ukraine.

02/04/25 - 11:54 - Trump en colère contre Poutine Durant plusieurs réunions et appels ce week-end, des responsables de la Maison Blanche et du Département d'État ont reconnu que le président russe Vladimir Poutine résistait activement aux tentatives de Washington de conclure un accord de paix durable et ont discuté des sanctions économiques ou diplomatiques. Cette colère envers le Kremlin marque un tournant dans les délibérations internes de l'administration quant à la volonté de Moscou de négocier. Une colère, "y compris de la part du président lui-même", précise Reuters. La Maison Blanche s'est montrée de plus en plus méfiante à l'égard des intentions de Poutine ces derniers jours, ont indiqué certaines sources auprès de Reuters, bien que Trump continue d'afficher publiquement sa conviction que Poutine souhaite mettre fin à la guerre.

02/04/25 - 11:52 - Des sanctions américaines pour pousser la Russie à un accord ? Donald Trump s'était fixé un objectif clair lors de sa prise de fonctions : atteindre un cessez-le-feu complet d’ici à avril ou à mai en Ukraine. Mais, selon des responsables de l’administration auprès de l'agence Reuters, aucun accord ne semble imminent, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une poursuite de la guerre. Certains responsables américains doutent même de la possibilité d'obtenir un accord de paix rapide et "élaborent de nouveaux plans pour faire pression à la fois sur Kiev et sur Moscou", précise-t-on. Toujours selon Reuters, depuis ces derniers jours, l’administration Trump est de plus en plus frustrée par l’attitude de Moscou. La Maison Blanche et le département d’Etat ont discuté des sanctions économiques ou diplomatiques afin de pousser la Russie à signer un accord.

01/04/25 - 20:43 - Frappes contre des sites énergétiques : Zelensky appelle Washington à renforcer les sanctions contre Moscou Accusant la Russie de "violer" le moratoire sur les frappes contre les sites énergétiques, Volodymyr Zelensky a appelé mardi soir les États-Unis à "accroître la pression des sanctions". "Je crois que nous en sommes arrivés au point d’augmenter l’impact des sanctions, parce que je crois que les Russes violent ce qu’ils ont promis aux États-Unis", a déclaré le président ukrainien en conférence de presse.

01/04/25 - 11:08 - La Chine prête à jouer un "rôle constructif" pour mettre fin à la guerre en Ukraine Ce mardi, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi a déclaré que la Chine était prête à jouer un "rôle constructif" pour mettre fin à la guerre en Ukraine tout en soutenant Moscou dans la défense de ses "intérêts". La Chine est "prête, en tenant compte des aspirations des parties impliquées, à jouer un rôle constructif avec la communauté internationale... dans le règlement" du conflit, dit-il précisément.

01/04/25 - 10:59 - Pour Trump, Poutine "remplira sa part" dans les négociations Malgré les dernières tensions et différents entre les administrations Trump et Poutine, le président américain a estimé hier que son homologue russe allait "remplir sa part", après avoir exprimé la veille sa frustration face aux blocages empêchant un accord de cessez-le-feu. "Je pense qu'il va se montrer à la hauteur de ce qu'il m'a dit. Et je pense qu'il va maintenant remplir sa part du contrat. Et puis, il y a Zelensky, en espérant qu'il sera à la hauteur", a déclaré Donald Trump à la Maison Blanche. Et sur le pétrole russe ? "Je pense que je ferais quelque chose si je pensais qu'il ne fait pas ce qu'il faut", a-t-il ajouté. Pour l'instant, pas de droits de douane supplémentaires.

31/03/25 - 16:43 - La Russie compte encore sur la relation de proximité entre Trump et Poutine C'est l'information de ce lundi : Vladimir Poutine "reste ouvert à tout contact" avec son homologue américain Donald Trump. Cette déclaration, qui survient après le coup de colère de Donald Trump contre Moscou, a été prononcé aujourd'hui par le porte-parole du Kremlin. Moscou veut donc publiquement croire que le rapprochement entamé depuis plusieurs semaines entre les deux présidents n'est pas remis en cause.

30/03/25 - 16:59 - Donald Trump menace la Russie de sanctions "Si la Russie et moi-même ne parvenons pas à trouver un accord pour mettre fin à l'effusion de sang en Ukraine, et je pense que c'est la faute de la Russie [...], je vais imposer des droits de douane secondaires sur le pétrole, sur tout le pétrole en provenance de Russie", a prévenu Donald Trump dans une interview à la chaîne américaine NBC. Des droits de douane alors de 25 à 50%, a-t-il lancé. Le président américain a indiqué qu'il allait parler avec Vladimir Poutine durant la semaine.