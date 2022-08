DIRECT. Tensions Taïwan-Chine : des "exercices militaires" menés, prémices d'une guerre ?

TAÏWAN. Les tensions entre Taïwan et la Chine ne redescendent pas ce mercredi 3 août 2022. Alors que les Chinois ont annoncé mener des "exercices militaires" à proximité de l'île, le gouvernement taïwanais dénonce des manœuvres exécutées dans ses eaux territoriales.

Tensions Taïwan-Chine L'essentiel Ce mercredi 3 août 2022, les tensions sont toujours vives entre Taïwan et la Chine. L'île, autonome mais pas indépendante, est alliée des Etats-Unis, alors que la Chine, adversaire des Américains, estime qu'elle fait partie intégrante de son territoire.

Ce regain de tensions a été provoqué par la venue à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, la Chine ayant pris cela comme un affront.

En représailles, la Chine a annoncé qu'elle allait mener des "exercices militaires" autour de Taïwan, tandis que l'île dénonce des manoeuvres organisées dans ces eaux territoriales.

12:00 - Où les exercices militaires de la Chine auront-ils lieu ? Comme annoncé, la Chine va donc mener des exercices militaires près de Taïwan, de jeudi à dimanche. Selon une infographie de l'AFP, elles se dérouleront tout autour de l'île (formes marron), à l'intérieur d'une zone aérienne contrôlée par Taïwan pour sa sécurité (limite tracée par les petits tirets), dont certains non loin de la base de défense taïwanaise de Penghu. 11:44 - Nancy Pelosi quitte Taïwan Après une rencontre avec la présidente de Taïwan Tsai Ing-wen, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, quitte l'île et retour de l'autre côté de l'Atlantique. Son départ ne devrait toutefois pas être synonyme de fin des tensions avec la Chine. 11:40 - Taïwan est-il un Etat à part entière ? Taïwan n'est pas un pays indépendant à part entière. L'histoire remonte en 1949 quand le gouvernement nationaliste chinois est renversé par Mao Zedung et les communistes. Les premiers fuient alors à Taïwan et prennent le contrôle politique de l'île. Ce que refuse de reconnaître la Chine, Taïwan étant l'une de ses provinces, qu'elle juge séparatiste, c'est-à-dire qui revendique une séparation politique du pouvoir central. D'ailleurs, si l'île s'appelle Taïwan, le nom du régime politique actuel et autonome est "République de Chine", du nom de l'ancien régime qui a régné sur l'Empire du milieu jusqu'à l'arrivée de Mao Zedung en 1949. Depuis plus de 70 ans, alors que Taïwan a noué des liens diplomatiques notamment avec les Etats-Unis, la Chine veut reprendre totalement le contrôle sur sa province. 11:09 - "La Chine n'a pas les moyens militaires d'envahir Taïwan" Interrogée sur Europe 1 ce mercredi matin, Valérie Niquet, spécialiste de l’Asie à la Fondation pour la recherche stratégique et auteure de "Taiwan face à la Chine", a expliqué à l'antenne que "Pékin n'a pas les moyens militaires d'envahir Taïwan. Ce serait encore plus difficile que pour la Russie de traverser la frontière avec l'Ukraine." Ainsi, la Chine ne peut opérer, à ses yeux, que par des coups de presse. "Ce qu'elle peut faire, c'est des démonstrations de force en espérant que ça fasse suffisamment peur. [...] On est dans la guerre psychologique. La situation n'est pas calme, mais ça ne veut pas dire que la Chine a les moyens militaires d'envahir Taïwan." 10:53 - Taïwan juge que la Chine va mener certaines opérations militaires dans ses eaux territoriales La Chine va-t-elle empiéter dans les eaux territoriales de Taïwan pour ses exercices militaires ? C'est ce qu'assure le porte-parole du ministère de la Défense de Taïwan. "Certaines des manœuvres de la Chine empiètent sur les eaux territoriales de Taïwan", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"il s'agit d'un acte irrationnel visant à défier l'ordre international." 10:41 - Des exercices militaires avec des tirs organisés par la Chine près de Taïwan La Chine a annoncé qu'elle allait mener des "actions militaires ciblées" à proximité de Taïwan avec, en autre, du "tir à munitions réelles de longue portée". Ces manoeuvres doivent être exécutées dans le détroit de Taïwan, entre l'île et la Chine, et commenceront jeudi a-t-il été annoncé. 10:37 - Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Linternaute, dans notre live dédié aux tensions entre Taïwan et la Chine. Que se passe-t-il ? Quelle est l'origine des tensions ? La guerre peut-elle éclater ? Suivez les dernières infos avec nous.

Taïwan est une île située dans la mer de Chine, à 180km au large des côtes du sud-est de la Chine, entre Hong-Kong et Shangaï. L'île est également positionnée entre les Philippines et le Japon.

Les exercices militaires opérés par la Chine aux alentours de Taïwan ne sont pas sans rappeler les manœuvres effectuées pendant de longues semaines par la Russie à la frontière avec l'Ukraine, avec la suite qu'on lui connaît. Dans ce contexte international fragilisé, la Chine peut-elle à son tour décider de lancer une offensive sur Taïwan qu'elle souhaite officiellement et définitivement rattacher à son régime ? Selon deux spécialistes, la probabilité est faible. Selon Valérie Niquet, spécialiste de l’Asie à la Fondation pour la recherche stratégique et auteure de Taiwan face à la Chine, "Pékin n'a pas les moyens militaires d'envahir Taïwan. Ce serait encore plus difficile que pour la Russie de traverser la frontière avec l'Ukraine", a-t-elle expliqué sur Europe 1 mercredi 3 août. Des dires qui corroborent celles de Bonnie Glaser, directrice du programme Asie du think tank américain German Marshall Fund. "La probabilité d'une guerre ou d'un incident grave est faible", avait-elle avancé sur Twitter.

En revanche, ces deux spécialistes s'accordent par ailleurs pour dire que la Chine devrait se lancer dans une "guerre psychologique." "Ce qu'elle peut faire, c'est des démonstrations de force en espérant que ça fasse suffisamment peur. [...] On est dans la guerre psychologique", a estimé Valérie Niquet, quand Bonnie Glaser juge que "la probabilité que la Chine prenne une série de mesures militaires, économiques et diplomatiques pour montrer sa force et sa détermination n'est pas négligeable. Il est probable qu'elle cherchera à punir Taïwan de multiples façons."

Quelles sont les origines des tensions entre Taïwan et la Chine ?

Les tensions entre Taïwan et la Chine ne sont pas nouvelles. Il faut dire que le statut de l'île est ambigu. Taïwan était historiquement rattaché à la Chine, avant de passer sous pavillon japonais de 1895 à 1945. Le territoire repasse entre les mains chinoises au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais les nationalistes se réfugient à Taïwan lorsque Mao Zedong prend le pouvoir en Chine et forment ainsi un gouvernement sur l'île.

En 1949, à la suite de la proclamation de la République populaire de Chine, Mao Zedung accède au pouvoir. Ses opposants nationalistes s'exilent sur l'île de Taïwan et forment un gouvernement, lequel coupe tous ses liens avec la Chine communiste. Cette dernière tente de reprendre la main, en vain. Depuis, la Chine n'a plus autorité sur le territoire. Rapidement, une alliance est nouée entre Taïwan et les Etats-Unis.

Les relations entre Taïwan et la Chine sont tendues au fil des années et même rompues entre 1995 et 2008, période durant laquelle une loi anti-sécession est signée, reconnaissant l'autonomie de Taïwan mais accordant à la Chine d'utiliser des "moyens non-pacifiques" si l'île venait à devenir indépendante.

Or, depuis 2016, l'arrivée au pouvoir à Taïwan de Tsai Ing-Wen, une présidente pro-indépendance, a ravivé les tensions avec la Chine, Xi Jinping souhaitant mettre la main sur Taïwan. Cependant, les Etats-Unis ont toujours annoncé soutenir Taïwan face à la Chine, créant ainsi un climat géopolitique particulièrement tendu.