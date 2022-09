Attaque au couteau au Canada : les Sanderson, suspects d'une tuerie ciblant les indigènes

SANDERSON. Au moins 10 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau survenue dimanche 4 septembre au Canada, au Saskatchewan. L'enquête privilégie le meurtre raciste, deux suspects, Damien Sanderson et Myles Sanderson sont activement recherchés.

[Mis à jour le 5 septembre 2022 à 9h28] Le Canada est sous le choc après qu'une attaque au couteau est survenue ce dimanche 4 septembre 2022 dans la province du Saskatchewan. On compte plus de 25 victimes, dont au moins 10 morts et des blessés dans un état grave, du fait de cette très violente agression à l'arme blanche : de nombreuses personnes décédées et attaquées faisaient partie de la communauté indigène de la ville de James Smith Cree Nation et de la commune de Weldon, ce qui laisse entendre assez clairement que le mobile de ces meurtres est d'abord raciste.

La commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore, s'est exprimée il y a quelques heures lors en conférence de presse, pour donner les premiers éléments de l'enquête : selon les forces de l'ordre, deux personnes ont été identifiées comme les suspects de cette attaque au couteau, manifestement coordonnées. Il s'agit de deux hommes appelés Damien Sanderson et Myles Sanderson, âgés de 30 et 31 ans.

Les deux individus suspectés de cette attaque, que certains médias canadiens qualifient d'attentat - compte tenu du caractère minutieusement préparé de ces meurtres - ont pris la fuite et sont activement recherchés. Les premiers meurtres ont eu lieu tôt dans la matinée, a indiqué la police, les auteurs de l'attaque ont réussi à oeuvrer sans se confronter directement à la police. Ils sont parvenus à prendre la route à bord d'une Nissan Rogue noire, avec la plaque d'immatriculation de la Saskatchewan 119 MPI. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semble établi que "certaines des victimes ont été ciblées par les suspects et que d'autres ont été attaquées au hasard".

La police a diffusé le portrait des deux hommes avec leur description physique. Damien Sanderson et Myles Sanderson pourraient avoir été repérés dans la région de Regina selon la police, qui a insisté sur un élément : les deux hommes sont considérés comme armés et dangereux, ils ne doivent pas être approchés.

Si les autorités ont identifié dix personnes tuées, le nombre de blessés est considérable. "Plusieurs victimes ont été blessées, dont quinze ont pour l'instant été transportées dans différents hôpitaux", a indiqué la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, indiquant que les auteurs de cette tuerie avaient ciblé des personnes dans plusieurs lieux, dans un parcours macabre. La police doit actuellement investiguer sur "de nombreuses scènes de crime".

La porte-parole de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) Anne Lindemann a donné d'autres éléments d'information : "Nous pouvons confirmer que plusieurs personnes ont été triées et soignées sur plusieurs sites et qu'un appel à du personnel supplémentaire a eu lieu pour aider à répondre à cette situation. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer de détails supplémentaires pour le moment".

Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau sur Twitter, a réagi sur le réseau social Twitter : "Les attaques survenues aujourd'hui dans la Saskatchewan sont horribles et bouleversantes. Je pense aux personnes qui ont perdu un être cher et à celles qui ont été blessées".