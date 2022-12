Racisme, mépris... Ce que Meghan Markle reproche à la famille royale britannique

Meghan Markle s'est déjà montrée sévère avec la famille royale britannique dénonçant le racisme et le mépris de la Couronne à son égard. Des accusations et des faits sur lesquels l'actrice américaine revient dans le documentaire "Harry & Meghan" ce jeudi 8 décembre.

[Mis à jour le 8 décembre 2022 à 14h40] La presse s'attendait à des révélations explosives mais la première partie de la série documentaire "Harry & Meghan" n'a pas créé de secousse. Dans les trois premiers épisodes de la mini-série, diffusés ce jeudi 8 décembre 2022 sur la plateforme Netflix, le couple princier est surtout revenu sur ses débuts marqués par une relation dissimulée puis compliquée par le harcèlement des paparazzis et de la presse, mais Harry et Meghan ont aussi réitéré certaines critiques à l'égard de la Couronne. Rien toutefois qui inquiète Buckingham Palace où la famille royale était sur le pont pour réagir à la moindre incartade du fils cadet du roi Charles III et de son épouse. "S'il faut répondre à quoi que ce soit, vous pouvez être sûr que la réponse sera rapide et ferme", avait assuré une source royale au Mirror à quelques heures de la sortie du documentaire.

Installés dans un canapé face caméra, Harry et Meghan sont revenus pendant leur interview sur la distance instaurée entre l'actrice hollywoodienne et la famille royale et sur un possible racisme de la part de quelques membres de la Couronne. Rien de nouveau donc puisque ces accusations avaient déjà été portées et entrainé un tsunami en février 2021, à l'occasion de l'interview accordée à Oprah Winfrey. Le palais royal avait alors réagi et nié en bloc les dires du couple des Sussex. La rigueur et la froideur de certains membres de la monarchie, notamment du prince et la princesse de Galles, William et Kate Middleton, même si ces derniers ne sont pas directement nommés, ont aussi été pointées du doigt. Quelques heures après la diffusion de la première partie du documentaire, la famille royale ne s'est pas exprimée sur le contenu de l'émission.

Le mal-être de Meghan Markle au sein de la famille royale

Le couple exilé en Californie depuis 2020 après l'épisode houleux du "Megxit" avait expliqué en 2021 avoir volontairement pris ses distances avec la famille royale pour se "protéger". Une explication que donne à nouveau le prince Harry dans la série documentaire autobiographique. "Je comprends qu'il y ait des gens qui désapprouve ce que j'ai fait [quitter la famille royale] et la manière dont je l'ai fait, mais je savais que je devais faire tout mon possible pour protéger ma famille, surtout après ce qui est arrivé à ma mère. Il était impossible que l'histoire se répète."

A l'époque, Harry et Meghan n'avaient pas hésité à dénoncer le "piège" du système royal qui s'était refermé sur eux. L'actrice américaine n'avait pas supporté ce carcan et s'était sentie mal au point de penser au suicide lorsqu'elle était enceinte de son fils Archie. "Je ne voyais plus de solution. Je ne voulais plus être en vie […]. Je pensais que ça résoudrait tout pour tout le monde", avait-elle confié à Oprah Winfrey en février 2021.

Des remarques racistes dénoncées par Meghan Markle

Les accusations avaient fait grand bruit en 2021 et presque deux ans plus tard, les positions du couple princier n'ont pas changé : Meghan Markle a été visée par des remarques racistes. Et pour la mère de l'ex-duchesse de Sussex, les attaques virulentes de la presse britannique sont aussi liées à des "questions de race". L'épouse du prince Harry dit garder des terribles souvenirs de cette période tandis que lui relate les même faits qu'un an auparavant : "La consigne de la famille royale était de ne pas faire de commentaire", se rappelle le prince Harry. "Mais ce qu'il fut comprendre, c'est que concernant ma famille, tout ce que [Meghan] vivait, ils l'avaient vécu aussi, c'était comme un rite de passage. Et j'ai dit : la différence ici, c'est le racisme." La principale accusation de racisme portait surtout sur une remarque faite à Meghan Markle pendant sa première grossesse et "les inquiétudes" de certains membres de la famille qui se demandaient, avant la naissance d'Archie, "à quel point la peau du nouveau-né serait foncée". Le fils du roi Charles III semble toutefois faire un pas de côté et dédouaner la famille royale de faits ou de propos volontairement racistes.

Une rivalité et du favoritisme entre Meghan Markle et Kate Middleton ?

Si Harry et Meghan Markle s'étaient montrés très reconnaissants envers la reine Elizabeth II, le prince avait témoigné de tensions avec son père le désormais roi Charles III. Quant à Meghan Markle, elle était revenue sur sa supposée rivalité avec Kate Middleton. Une histoire montée de toutes pièces par la presse qui aurait été l'un des tournants qui a mené au départ des Sussex pour les États-Unis. "Je crois que c'est là que tout a changé", confiait alors Meghan Markle. Revenant sur une histoire rapportée par les tabloïds selon laquelle elle aurait fait pleurer Kate Middleton lors d'essayage avant son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle n'avait pas hésité à rétablir sa vérité : "Non, je ne l'ai pas fait pleurer. C'est l'inverse qui s'est produit."

Si la femme du prince William se serait ensuite excusée auprès de Meghan Markle, celle-ci avait confié, toujours lors de son interview-fleuve ne pas comprendre pourquoi personne n'avait corrigé les faits auprès de la presse. "Ce n'est qu'après le mariage, quand les choses ont empiré, que j'ai compris que non seulement je n'étais pas protégée, mais qu'ils étaient prêts à mentir pour protéger d'autres membres de la famille. Mais pas à dire la vérité pour nous protéger moi et mon mari."