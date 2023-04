Dites adieu aux cheveux gris. Des scientifiques découvrent une stratégie pour inverser la situation

Selon Qi Sun, le chercheur principal en charge de l'étude, il y a désormais "un potentiel pour inverser ou prévenir le grisonnement des cheveux humains en aidant les cellules coincées à se déplacer à nouveau entre les compartiments du follicule pileux en développement".

Des scientifiques pourraient avoir trouvé la raison pour laquelle nos cheveux deviennent gris en vieillissant. Une nouvelle étude suggère que les cellules souches pourraient se coincer et perdre leur capacité à maintenir la couleur des cheveux à mesure qu'ils vieillissent. Certaines cellules souches, capables de se développer en différents types de cellules, ont une capacité unique à se déplacer entre les compartiments de croissance des follicules pileux. Ce sont ces cellules qui perdent leur capacité à se déplacer avec l'âge, ouvrant la voie aux cheveux gris. La recherche, dirigée par la Grossman School of Medicine de l'Université de New York (NYU), s'est concentrée sur les cellules de la peau de souris, également présentes chez l'homme, appelées cellules souches mélanocytaires (McSC). Les scientifiques ont suggéré que si leurs résultats s'appliquent également aux humains, cela pourrait ouvrir la voie à une méthode pour inverser ou prévenir le grisonnement des cheveux.

La couleur des cheveux est contrôlée par la multiplication continue des McSC à l'intérieur des follicules pileux, permettant ainsi la signalisation nécessaire à la maturation des cellules qui produisent les pigments responsables de la couleur. L'étude, publiée dans la revue Nature, a révélé que pendant la croissance normale des cheveux, ces cellules se déplacent constamment d'un compartiment à l'autre du follicule pileux en développement. C'est à l'intérieur de ces compartiments que les McSC sont exposées aux signaux qui influencent leur maturité. Selon les résultats, au fur et à mesure que les cheveux vieillissent, tombent et repoussent, un nombre croissant de McSC se coincent dans le compartiment appelé "bulbe du follicule pileux". Elles restent là, ne mûrissent pas et ne retournent pas à leur emplacement initial dans le compartiment, où elles auraient été stimulées pour se régénérer en cellules pigmentaires.

Qi Sun, chercheur postdoctoral à l'NYU Langone Health de New York et cherche principal en charge de l'étude, a déclaré : "Notre étude approfondit notre compréhension du fonctionnement des cellules souches mélanocytaires pour colorer les cheveux. Les mécanismes nouvellement découverts soulèvent la possibilité que le positionnement fixe des cellules souches mélanocytaires existe également chez l'homme. Si tel est le cas, cela présente un potentiel pour inverser ou prévenir le grisonnement des cheveux humains en aidant les cellules coincées à se déplacer à nouveau entre les compartiments du follicule pileux en développement."

Mayumi Ito, investigatrice principale de l'étude et professeure au Ronald O. Perelman Department of Dermatology et au Department of Cell Biology de l'NYU Langone Health, a déclaré : "C'est la perte de la fonction caméléon des cellules souches mélanocytaires qui pourrait être responsable du grisonnement et de la perte de couleur des cheveux."

Les chercheurs prévoient d'étudier les moyens de restaurer le mouvement des McSC ou de les déplacer physiquement pour les ramener dans leur compartiment germinatif, où elles peuvent produire des pigments.