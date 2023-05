Arrêtée lors d'un contrôle routier, une femme enceinte dévoile ce qu'elle cachait dans son ventre et sidère les policiers

La police du comté d'Anderson, en Caroline du Sud, a relaté sur les réseaux sociaux l'arrestation d'une femme, manifestement enceinte : elle dissimulait quelque chose sous son faux ventre.

Voici un fait divers étonnant, de ceux qui font les choux gras des journaux locaux américains et qui tournent en boucle dans les matinales des grandes émissions des chaînes nationales : il y a quelques jours, le bureau du shérif du comté d'Anderson en Caroline du Sud a fait savoir sur ses réseaux sociaux avoir procédé à une interpellation assez singulière. En réalité, les faits sont survenus le 12 avril dernier, mais la police a préféré ne pas communiquer avant sur cette affaire.

Ce 12 avril 2023, donc, deux agents de police du comté d'Anderson procèdent à un contrôle routier sur l'Interstate 85, dans le cadre d'une "patrouille proactive", comme le rapporte le New York Post. La passagère est une femme enceinte. L'un des agents demande alors, assez innocemment, quand a lieu le terme de l'accouchement. Mais la passagère et le conducteur n'étaient manifestement pas vraiment prêts à répondre à cette question et ont fourni des "informations contradictoires".

S'en est suivie une conversation décousue et la circonspection s'est rapidement lue sur le visage de l'un des agents. Tant et si bien que le conducteur a coupé court et démarré en trombe la voiture.

Pourquoi ? Les policiers avaient-ils mis la main sur des criminels ? Les agents sont parvenus à arrêter le véhicule rapidement et à interpeller les fuyards. Et ô surprise, la femme enceinte ne l'était pas du tout, elle avait sur elle un faux ventre qui est tombé, alors qu'elle partait en courant, tentant d'échapper à ses poursuivants. Sous son ventre en caoutchouc, la mise en cause avait caché plus de 1500 grammes de cocaïne.

Le couple interpellé ce jour-là est encore en détention provisoire, accusé de trafic de cocaïne, a indiqué la police. Les deux prévenus se sont vu refuser une demande de caution.

Comme le rapporte le site de CBNews, la Caroline du Sud a fait savoir que l'État faisait face à une "augmentation significative" des décès d'overdoses de drogue. La plupart de ces décès sont dus aux opioïdes, qui a généré 2168 morts en 2021, contre seulement 573 décès en 2012.