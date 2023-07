"Des objets non humains" : l'Homme sur le point de découvrir la vie extraterrestre ?

David Grusch, ex-militaire de l'armée américaine, avance que les USA posséderaient du matériel "non humain". Cet homme fait ici référence à la théorie de Magenta, un village italien où un engin non identifié se serait crashé en 1933.

L'histoire paraît assez classique, en tout cas au départ. Un Américain jure détenir des informations sur l'existence d'ovnis secrètement cachés par les autorités de son pays et beaucoup y voient un illuminé. Pourtant, David Grusch se présente comme un "lanceur d'alerte" qui se démarque par le sérieux de son profil. Cet homme a passé 14 ans dans le renseignement américain en atteignant même le statut de colonel dans l'armée de l'air.

Dans une interview au média The Debrief, publiée en juin, ce dernier a dénoncé une potentielle désinformation du gouvernement américain à propos des Ovnis. Son choix d'accorder un entretien ce média n'est pas anodin. The Debrief est réputé pour sa ligne éditoriale proche des théories sur l'existence d'extraterrestres et même de contacts secrets entre des aliens et la Terre.

David Grusch a expliqué dans le journal que l'existence d'engins spatiaux d'origine "non-humaine" aurait été cachée par l'armée américaine. En 2021, il aurait même confié à l'inspecteur général du ministère de la Défense (le DOD-IG) des informations classifiées sur les ovnis. Selon lui, cela lui aurait valu des représailles de la part de ses responsables.

"Un vaisseau" décrit avec précision

Photo d'un Objet volant non identifié (OVNI) dévoilée en avril 2020 par le ministère de la Défense américain. © Département américain de la Défense

L'ancien militaire a depuis décidé de déclencher une procédure officielle de lanceur d'alerte auprès du Congrès américain. Devant des élus américains, il a accusé l'armée de détenir arbitrairement des informations "pour contrecarrer délibérément et intentionnellement la surveillance légitime" du programme d'analyse des ovnis. Auprès du média NewsNation, il a persisté en affirmant : "Nous ne sommes certainement pas seuls".

Auprès du Parisien, il a juré détenir des informations sur "un vaisseau ressemblant à une cloche, de l'ordre d'une dizaine de mètres de grandeur, d'origine extraterrestre ou inconnue". "L'ironie est que ceci était autrefois une théorie conspirationniste qui se révèle vraie", a-t-il expliqué pour se défendre de tout complotisme.

Le Pentagone a répondu à David Grusch en niant ses révélations. Susan Gough, communicante du ministère de la Défense a déclaré à Fox News qu'"aucune information vérifiable" n'était disponible "pour étayer les affirmations" du lanceur d'alerte. La NASA a également réagi via l'un de ses porte-parole : "L'une des principales priorités de la NASA est la recherche de vie ailleurs dans l'univers, mais jusqu'à présent, la NASA n'a trouvé aucune preuve crédible de vie extraterrestre et il n'y a aucune preuve que les Ovnis sont extraterrestres." L'agence spatiale a même tenu, en mai dernier, sa première réunion publique sur les Ovnis. Un signe que le sujet est pris au sérieux par les autorités américaines.