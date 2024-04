La coqueluche de retour ? Les autorités sanitaires donnent l'alerte

Face à une inquiétante recrudescence des cas de coqueluche, Santé publique France tire la sonnette d'alarme.

La coqueluche semble avoir posé ses valises en Europe. Comme le relaie Santé publique France, des épidémies importantes ont été recensées en Croatie, au Danemark ainsi qu'au Royaume-Uni. Chez nos voisins belges, espagnols et allemands, des hausses significatives sont constatées. Et l'Hexagone n'est pas épargné. Depuis le début de l'année 2024, la France connaît en effet une recrudescence de cette infection respiratoire particulièrement contagieuse, indique dans son communiqué l'agence nationale de santé publique.

Une vingtaine de cas groupés, appelés aussi "clusters", ont été comptabilisés à ce jour dans pas moins de 8 des 13 régions françaises. Seuls deux clusters avaient été enregistrés l'an passé, et dans une seule région, l'Île-de-France. La vigilance est de mise, estime donc Santé publique France, qui rappelle "l'importance de la vaccination pour protéger les personnes à risque de formes graves". L'agence de santé tempère toutefois son ton alarmant en soulignant que, pour l'heure, la situation française n'est en rien comparable avec celle de nos voisins européens. Ceux-ci rapportent en effet déjà "plusieurs centaines de cas par semaine depuis le dernier trimestre 2023".

Santé publique France souligne par ailleurs que la coqueluche est connue pour évoluer par cycles de recrudescence "tous les 3 à 5 ans". Les derniers pics épidémiques recensés remontent à 1997, 2000, 2005, 2009, 2012-2013 et 2017-2018. Le contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid semble avoir empêché le rebond attendu en 2021-2022. À ce jour, la vaccination est le seul moyen de protection. Elle est vivement recommandée pour les personnes à risque, à savoir celles souffrant de maladies respiratoires chroniques, mais aussi les immunodéprimés, les femmes enceintes et les professionnels de la santé et de la petite enfance.