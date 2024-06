Européennes 2024, en direct : EELV bascule sous les 5% et reçoit un nouveau soutien surprise

Pour la première fois, la liste menée par Marie Toussaint est donnée sous les 5% d'intentions de vote dans un sondage. Face au péril, une autre tête de liste a annoncé qu'elle voterait pour les écologistes.

11:10 - "L'écologie est en danger", s'alarme Marine Tondelier La secrétaire nationale d'EELV le concède : la situation pour la liste de Marie Toussaint dans les sondages est "catastrophique" : "Il faut le dire que l'écologie est en danger et qu'il y a un seul bulletin pour la sauver, le bulletin vert", déclare Marine Tondelier sur Sud Radio, alors que les écologistes ne sont pas certains de dépasser le seuil d'éligibilité de 5% dimanche. "L'Europe a besoin des écologistes parce que nous avons les députés européens qui travaillent le plus", martèle Marine Tondelier. "Nous travaillons énormément, nous aimons l'Europe. Et les écologistes ont besoin de l'Europe autant que l'Europe a besoin des écologistes. Nous avons besoin de cet échelon pour protéger les Françaises et les Français, notamment de tous les risques environnementaux, mais pas que."

10:28 - Emmanuel Macron "prend les Français pour des idiots", attaque Bellamy La tête de liste LR dénonce le discours alarmiste du président sur la montée du Rassemblement national : "Emmanuel Macron, je crois, à travers cette intervention hier, ne comptait pas particulièrement faire baisser le Rassemblement national, au contraire. Il veut le présenter comme son unique opposant", affirme François-Xavier Bellamy. Or "au Parlement européen, le Rassemblement national fait partie d'un petit groupe, minoritaire, qui va composer, dans le meilleur des cas pour lui, 10% des parlementaires. Quand Emmanuel Macron dit que l'Europe peut mourir parce que le Rassemblement national et ses alliés pourraient bloquer le travail européen, il ment aux Français, il les prend pour des idiots." Pour l'eurodéputé de droite, "le vrai clivage européen, il oppose la droite et la gauche. Et ce qui fait que l'Europe est fragile aujourd'hui, ce sont les politiques menées par la gauche au cours des dernières années avec le soutien d'Emmanuel Macron et des élus macronistes."

09:55 - Ukraine : "Nous ne sommes pas des cobelligérants", affirme Glucksmann La tête de liste des socialistes approuve globalement les annonces faites par Emmanuel Macron sur l'Ukraine hier soir et rejette le terme de "cobelligérant" pour qualifier l'engagement de la France : "Quand vous aidez une nation envahie à résister, vous n'êtes pas cobelligérant selon le droit international. Il ne faut pas croire à la propagande de Vladimir Poutine", affirme-t-il sur Franceinfo. Raphaël Glucksmann ne se dit "absolument pas" dérangé par la venue du président ukrainien à l'Assemblée nationale ce vendredi, à deux jours des élections. "Ce qui me dérange, par contre, c'est que le président de la République, à trois jours d'un scrutin aussi important que les élections européennes, saisisse l'opportunité des commémorations du 80e anniversaire du débarquement pour passer sur tous les JT en même temps et ne parler, finalement, que deux minutes du débarquement", déplore-t-il.

09:26 - "Emmanuel Macron regardera une seule chose dimanche soir", affirme Bardella. Le président de la République a mis en garde hier soir contre un risque de blocage des institutions européennes en cas de victoire de l'extrême droite aux élections. Ce matin, Jordan Bardella lui répond sur RMC : "Emmanuel Macron a eu le mérite, dans son intervention, de clarifier les choses. Il dit que si dimanche, la France devait envoyer la plus grosse délégation de parlementaires issus du Rassemblement national, ils pourraient bloquer un certain nombre de politiques. "Donc moi, j'appelle effectivement les Français à aller voter dimanche, parce que dimanche, nous pouvons mettre en minorité l'Europe de Macron et ainsi, faire entrer au Parlement européen massivement des eurodéputés qui protégeront le pouvoir d'achat des Français, qui agiront contre la submersion migratoire, qui agiront contre l'écologie punitive, qui protégeront nos emplois et notre industrie et qui, évidemment, ouvriront la voie de l'après Macron et de l'alternance", affirme Jordan Bardella. Pour le président du RN, "Emmanuel Macron regardera une seule chose, dimanche soir, c'est l'écart entre sa candidate et la liste du Rassemblement national."

09:03 - Interview de macron : "Je ne vois pas ce qui l'empêchait d'attendre lundi ou mardi", tacle Deffontaines La tête de liste du parti communiste déplore le timing choisi par le chef de l'Etat pour faire des annonces sur l'Ukraine, à trois jours des européennes : "Je ne vois pas ce qui l'empêchait d'attendre lundi ou mardi pour faire ces annonces. Donc oui, aujourd'hui, j'observe qu'il y a une forme d'instrumentalisation du conflit en Ukraine à des fins électorales et je trouve ça particulièrement cynique de la part du président de la République", déplore Léon Deffontaines sur Franceinfo.

08:43 - Marine Le Pen "a le sentiment" qu'Emmanuel Macron "a envie d'une guerre" La députée du RN réagit ce matin aux déclarations du président concernant les nouveaux soutiens apportés à l'Ukraine. "Ce que je n'approuve pas, c'est qu'il en fasse la publicité. Aider l'Ukraine, bien entendu, venir exposer de manière précise le nombre de matériel, dans quelles conditions c'est, je pense, mettre la France et ceux qui interviennent en danger", estime-t-elle sur RTL. "En revanche, je suis opposée à l'envoi d'instructeurs sur le sol ukrainien." "Ce qui est sûr, c'est qu'on a le sentiment qu'il a envie d'une guerre", avance Marine Le Pen, grave. "C'est ça qui me pose problème. En réalité, on a le sentiment qu'il souhaite entrer en guerre. Et qu'il fait tout pour essayer d'aggraver la pression qui pourrait entrainer demain une escalade."

08:33 - "Chaque victime d'actes antisémites me trouvera systématiquement à ses côtés", affirme Manon Aubry La tête de liste de LFI "condamne fermement" les tags antisémites sur les affiches de Raphaël Glucksmann. "Mes affiches ont été aussi taguées, de tags antisémites, de tags islamophobes", affirme Manon Aubry sur France 2. Elle désigne les coupables, "l'extrême droite" : "Pardon, mais ça a été signé. Sur un certain nombre d'affiches, il y avait des signes nazis et à côté, il y avait marqué 'Je vote Bardella'. Et je n'oublie pas, d'ailleurs, que le parti d'extrême droite de Jordan Bardella a été fondé par des anciens Waffen-SS, c'est-à-dire des héritiers des nazis." "Chaque acte antisémite est un acte de trop", martèle Manon Aubry. "Chaque victime d'actes antisémites me trouvera systématiquement à ses côtés. Et c'est parce que l'antisémitisme est un sujet suffisamment sérieux qu'il ne faut pas inventer d'antisémites là où il n'y en a pas. Et surtout, il ne faut pas s'en servir non plus pour souiller les mobilisations pour la paix en Palestine. Et nous n'associons ni les juifs au gouvernement israélien, ni les musulmans au Hamas."

08:15 - Sondage inquiétant aussi pour Bellamy, Aubry et Maréchal Jordan Bardella survole toujours les intentions de vote, dans le sondage YouGov pour le HuffPost : il est crédité de 32%. Loin derrière, la liste macroniste de Valérie Hayer est donnée à 15% d'intentions de vote, devant celle de Raphaël Glucksmann, donnée à 12%. La 4e place se joue bien plus bas, entre François-Xavier Bellamy (LR, 6%), Manon Aubry (LFI, 6%) et Marion Maréchal (Reconquête, 5%). Les trois listes sont à peine au-dessus du seuil d'éligibilité. Viennent ensuite les écologistes de Marie Toussaint (4%), puis les listes du PCF et du Parti animaliste, à égalité avec 3% d'intentions de vote.

07:58 - "A titre personnel, je vais voter pour les écologistes", annonce Pierre Larrouturou "Aujourd'hui, j'ai un message un peu particulier à partager avec vous", commence Pierre Larrouturou, dans une vidéo publiée sur X hier en fin d'après-midi. L'eurodéputé, tête de liste de "Changer l'Europe", l'avoue : "Non, je ne serai pas réélu dimanche. [...] Il est évident qu'on ne passera pas la barre des 5%, qu'on ne pourra pas être élus." L'ancien allié de Raphaël Glucksmann déroule alors son raisonnement : "On risque de perdre 5 députés écolos au Parlement européen et d'en donner 2 ou 3 de plus à l'extrême droite et à la droite", explique-t-il, craignant que la liste de Marie Toussaint échoue juste en-dessous du seuil d'éligibilité des 5%. "Voilà pourquoi dimanche, à titre personnel, je vais voter pour les écologistes, sans aucun plaisir mais sans aucune hésitation", conclut-il. Il ajoute que Raphaël Glucksmann et Manon Aubry sont "surs d'être réélus".

07:47 - EELV passe sous les 5% à deux jours du scrutin et craint le pire C'est le plus mauvais sondage pour la liste écologiste de Marie Toussaint et il tombe le dernier jour : EELV est crédité de 4% d'intentions de vote dans l'ultime baromètre de YouGov pour le HuffPost, dévoilé ce matin. Pour la première fois, Marie Toussaint et ses colistiers sont donnés en-dessous du seuil des 5%, qu'il faut atteindre pour obtenir des élus au Parlement européen. Si cette tendance se confirmait dimanche, les écologistes pourraient donc perdre tous leurs eurodéputés. Un coup dur pour le parti qui avait remporté 13,4% des suffrages aux dernières élections européennes.