Roland-Garros 2024 : Alcaraz - Zverev en finale, Swiatek - Paolini attendues, scores et résultats

À l'US Open, l'Allemand avait perdu face à Thiem, en cinq sets : "Je menais deux sets à zéro, j’étais à deux points de gagner le match… Mais, je n’étais pas prêt à gagner mon premier Grand Chelem ! J’étais un enfant, je ne comprenais pas cette signification unique. Je ne suis plus un gamin aujourd'hui. Je prends de l’âge : si ce n’est pas maintenant, c’est quand (rires) ? C’est ma onzième année sur le circuit, j’aime toujours autant le jeu. J’aime ces courts. Et... J’ai l’occasion de gagner mon premier Grand Chelem, dimanche !"

22:16 - Alexander Zverev : "Je suis heureux d’arriver en finale après quatre demi-finales à Roland-Garros"

Après avoir battu Ruud, l'Allemand s'est confié : "Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Je suis heureux. Il y a tellement de bons et de mauvais souvenirs sur ce court. Je suis heureux d’arriver en finale après quatre demi-finales à Roland-Garros. Au premier set, Ruud m’empêchait de jouer mon jeu. J’ai été battu rapidement l’an dernier, et ça ressemblait un peu à cette rencontre. Il fallait que je sois plus agressif. J’ai su le faire aujourd’hui. Je suis content d’être là. À la fin du deuxième set, j’ai senti que Casper était diminué et en difficulté notamment avec ses déplacements. Je tiens à le féliciter d’avoir joué jusqu’au bout. C’est un grand champion, et une belle personne. Il sera bientôt de retour."