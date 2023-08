"Voici la date exacte de la vague de chaleur à plus de 30 degrés qui va mettre fin à cet été pluvieux et venteux"

Le climat est mauvais sur une grande partie de la France : froid et parfois pluvieux. Quand cela va-t-il changer ? Les météorologistes ont la réponse.

Le début du mois d'août n'a pas été des plus agréables pour les Français, avec une pluie abondante sur une grande partie nord de l'Hexagone. Une météo instable est encore prévue pour les dix premiers jours d'août. Mais cela pourrait bien marquer la fin de l'été pluvieux et venteux, car une canicule est en approche.

Ainsi selon les prévisions météorologiques de notre confrère La Chaîne Météo, la plupart des villes de France vont atteindre 32°C dès le 11 août. Et cela grâce à l'anticyclone des Açores qui est en train de migrer vers nous et cela commencera dès la semaine prochaine si tout se passe comme prévu. Le changement graduel est simplement dû à un changement de courants d'air. Des vents du nord frais parfois sont prévus cette semaine mais des vents du sud chauds/chauds arriveront plus tard la semaine prochaine alors que l'anticyclone se déplace vers nous." Cependant, il existera encore un risque d'orages pendant la première quinzaine du mois d'août, malgré des températures élevées.

Des averses sont probablement à prévoir pour une grande partie du territoire dans les jours à venir, localement lourdes et orageuses, avec des vents du nord-ouest ou du nord apportant des températures fraîches pour la saison. Les averses pourraient temporairement s'apaiser légèrement, cependant il y a un risque que cela puisse laisser place à d'autres intempéries et vents forts venant de l'ouest pendant le week-end. Au-delà de cela, des conditions changeantes sont susceptibles de dominer pendant le reste de cette période. Des conditions pluvieuses sont probables, ainsi que le risque de périodes de pluie plus longues et de vents plus forts à certains moments.

Si vous voulez optimiser vos week-ends, il est donc préférable de réserver à partir du 11 août. Le week end des 5 et 6 août pourrait bien, lui, être assez perturbé le samedi. Plus beau le dimanche mais avec des températures très fraîches pour la saison.