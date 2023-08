Ce que les hôtesses de l'air remarquent lorsque les passagers montent dans l'avion

Si vous croyez que l'équipage de cabine ne porte pas attention à l'arrivée des passagers, détrompez-vous. Il y a des traits distinctifs que les stewards et hôtesses de l'air remarquent lorsque les passagers franchissent la porte d'entrée de l'avion. Découvrez lesquels.

En général, ils sont sympathiques, nous accueillent avec un sourire, une salutation et nous aident à trouver notre siège. C'est la première impression que nous avons d'un steward ou d'une hôtesse de l'air lorsque nous entrons dans l'avion. Mais sachez que ces professionnels sont très attentifs à divers signes importants chez les passagers. Le site Quora a posé la question suivante : "qu'est-ce que les hôtesses de l'air remarquent chez les passagers quand ils montent à bord de l'avion ?". Voici quelques réponses :

Peur et anxiété : Il est bien connu que la peur de voler est une phobie qui touche de nombreuses personnes. Lorsque l'anxiété transparaît, les stewards et hôtesses de l'air ont tendance à fixer les visages les plus désespérés, "pour offrir un mot de réconfort et de courage", a souligné Janice Bridger, hôtesse de l'air depuis 27 ans.

Transport illégal : Il y a toujours des gens qui tentent de contourner les règles et recommandations de sécurité. "J'ai surpris des gens qui essayaient d'emmener des animaux de compagnie dans leur bagage à main ou de transporter des bouteilles d'alcool pour boire à bord de l'avion (il est possible d'entrer avec des bouteilles fermées, achetées à l'aéroport, mais vous ne pouvez pas les consommer dans l'avion)", a expliqué Janice Bridger.

Signes de maladie grave : Les passagers présentant des signes de maladies infectieuses, contagieuses ou dans un état grave peuvent également se voir refuser l'accès à l'avion. "Nous sommes dans un espace clos, donc si une personne est malade, il n'est pas juste qu'elle puisse contaminer les autres", a répondu l'hôtesse de l'air Amar Rama, en ajoutant qu'il vaut mieux que les problèmes de santé les plus graves surviennent au sol. "Une fois, j'ai vu une femme subir une crise cardiaque à la porte d'embarquement. J'étais reconnaissante que cela se soit produit au sol et non pendant le vol. Les stewards et hôtesses de l'air sont formés aux premiers secours, mais ne peuvent pas poser de diagnostics et n'ont pas de formation médicale", a déclaré l'hôtesse de l'air.

Alerte à l'ivresse : Selon Sjaak Schulteis, hôtesse de l'air depuis 30 ans, les passagers en état d'ébriété peuvent se voir refuser l'accès à l'avion. "Si un passager embarque ivre ou sous l'effet de drogues, il peut arriver qu'on lui interdise de voler. La première impression est presque toujours la bonne et nous pouvons refuser des passagers qui pourraient mettre en danger la sécurité du vol. Jusqu'à présent, j'ai refusé quatre passagers, avec le soutien d'autres collègues de vol. Tous étaient ivres", a répondu l'hôtesse de l'air.

La musculature compte : Les personnes fortes, musclées et en bonne santé peuvent être plus facilement repérées par les stewards et hôtesses de l'air. "Je considère cette personne comme une ressource. En cas d'attaque pendant le vol, ce sont des personnes vers qui je peux me tourner. Si une situation tendue se développe, je m'adresse discrètement à l'un de ces passagers et lui demande s'il serait prêt à nous aider, si nécessaire. Il peut être d'une aide précieuse pour maîtriser un passager furieux. Nous espérons que cela n'arrive jamais, mais nous sommes préparés à ces scénarios", a expliqué Janice Bridger, hôtesse de l'air depuis 27 ans.

Collègues de travail : Un autre type de passager qui retient l'attention est celui qui a déjà travaillé ou travaille dans le secteur de l'aviation. "Ils ont été formés pour agir en cas d'urgence, médicale, mécanique, etc. Ils savent gérer les situations, tout comme moi, et sont prêts à "rejoindre l'équipe", si nécessaire. Ils sont une ressource précieuse pour moi et c'est pourquoi j'aime savoir où ils sont assis", a déclaré Janice Bridger.

Besoins spéciaux : Les passagers ayant des besoins spéciaux méritent une attention particulière de la part de l'équipage de cabine. Que ce soit pour bénéficier d'une assistance supplémentaire pendant le vol, pour obtenir un siège plus confortable, mais aussi en cas d'urgence. "Si quelque chose arrive, je veux m'assurer que personne n'est laissé pour compte", a commenté Amar Rama."Je dois rester vigilante et attentive, tout cela derrière mon expression de sympathie et de bienvenue", a conclu cette hôtesse de l'air.