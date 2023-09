Dans ce paradis pour touristes, des dizaines de bars ont été sanctionnés pour avoir revendu des boissons non finies à d'autres clients

Dans cette zone touristique, les barmans recueillaient les boissons non consommées dans un récipient pour ensuite les transformer en shots pour d'autres touristes.

Au moins 28 pubs dans une station balnéaire grecque prisée ont été sanctionnés et contraints de fermer pendant plusieurs jours après avoir été découverts récupérant des boissons non finies laissées par les clients pour les revendre en shots. Des contrôles fiscaux dans les bars de Kavos dans la région de Corfou ont montré que les barmans transformaient les boissons abandonnées des clients en shots (des petits verres, généralement bus d'un trait) pour de nouveaux clients. Durant cette opération, il a été constaté que les barmans recueillaient les boissons restantes dans un récipient pour ensuite les transformer en shots pour d'autres touristes.

Selon les médias locaux, les autorités intensifient leur surveillance sur les établissements de Kavos, situé dans le sud de Corfou, destination festive prisée des touristes. Entre le 30 août et le 1er septembre, l'Autorité Indépendante des Recettes Publiques AADE et des auditeurs des douanes ont effectué des descentes dans plusieurs bars et restaurants de Kavos pour vérifier les infractions liées à l'évasion fiscale et à la falsification de boissons.

Les officiels ont également découvert que sept établissements de restauration de la zone ne possédaient pas de marquages de numéro de lot, ce qui signifie qu'ils servaient de l'alcool illégal ou de contrebande, possiblement falsifié. Huit échantillons ont été envoyés au Laboratoire Chimique d'État Général de Grèce pour analyse.

Les auditeurs ont également vérifié si les restaurants et bars délivraient des reçus, et ont découvert que 26 entreprises locales n'avaient pas émis au moins 40 578 reçus d'une valeur totale de 267 418 €. Suite à ces découvertes, au moins 28 établissements ont été contraints de fermer pendant 48 heures et des amendes leur ont été infligées. Selon les médias locaux, les autorités effectuent maintenant des contrôles similaires dans d'autres zones touristiques grecques.

Boire la boisson servie à une autre personne présente plusieurs risques. Tout d'abord, il y a la possibilité de transmission de maladies infectieuses via la salive. Ensuite, on ne peut jamais être certain de la teneur exacte de la boisson, qui pourrait contenir ou des substances non désirées, voire nocives. Enfin, il y a le risque d'intoxication si la boisson a été contaminée ou altérée volontairement.