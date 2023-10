Guerre Hamas - Israël : Nétanyahou veut tuer "tout membre du Hamas"

Les frappes sur Gaza se poursuivent, 1200 personnes sont mortes dans la vile palestinienne, selon un nouveau bilan. Israël veut "détruire le Hamas comme le monde a détruit Daesh".

En direct

10:04 - Le siège de Gaza ne sera pas levé tant les otages israéliens n'auront pas été libérés Alors que Gaza manque d'électricité et d'eau à cause du siège mené par Israël, le ministre israélien de l'Energie a assuré ce jeudi que l'entrée de l'aide humanitaire en terres palestiniennes ne sera pas possible tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages. "Aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucun robinet d'eau ne sera ouvert et aucun camion de carburant n'entrera tant que les Israéliens enlevés ne seront pas rentrés chez eux" est-il écrit dans le communiqué du ministre.

09:15 - Jean-Luc Mélenchon explique pourquoi il ne qualifie par "le Hamas de terroriste" Lors d’une conférence à Bordeaux hier soir, Jean-Luc Mélenchon a tenu à expliciter sa position, très critiquée depuis samedi : "Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayions au droit international. Pourquoi ? Parce que le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaida et Daech, point final". Et d'ajouter : "Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire". Et d'ajouter : "Qualifier de terroristes certains actes, c'est justifier deux choses : premièrement, le droit de vengeance des autres et la fin du droit international à la faveur du plus fort. Si je me trompe, alors qu'on me le démontre.

08:55 - Des personnes arrêtées en France avec "des armes blanches à l’entrée d’une école ou d’une synagogue" Ce jeudi, à l'antenne de France Inter, le ministre de l'Intérieur a fait savoir que "plus d'une centaine" d'actes antisémites avaient eu lieu en France depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre et que "24 personnes avaient été interpellées". Gérald Darmanin a évoqué "des tags, des croix gammées, des 'mort aux juifs', des appels à l’intifada contre Israël". Il a également rapporté "actes encore plus graves : des gens qui sont arrêtés avec des armes blanches à l’entrée d’une école ou d’une synagogue ; un drone que nous avons vu voler à l'intérieur d’une cour d’un lieu cultuel juif". "Au moment où je vous parle, il n'y a pas de menace terroriste islamiste qui toucherait particulièrement nos compatriotes de confession juive en France", a-t-il précisé.

08:50 - De tirs de roquettes du Hamas sur Tel Aviv "Les Brigades Ezzedine al-Qassem ont tiré des roquettes sur Tel-Aviv en réponse aux frappes israéliennes visant des civils dans les camps d'Al-Shati et d'Al-Jabalia", vient de déclarer le Hamas. On ignore à ce stade si ces roquettes ont touché le sol et si elles ont fait des victimes dans la capitale économique d'Israël.

08:35 - "Nous allons effacer le Hamas de la Terre" Le Premier ministre israélien a fait hier soir, tard, une déclaration pour faire le point sur l'intervention militaire. Manifestement ému, il a rendu compte des découvertes faites par les secours dans le sud d'Israël, après l'attaque terroriste du Hamas : "Nous avons vu des petits enfants ligotés à qui on tire une balle dans la tête, des gens qu'on brûle vifs, des jeunes filles violées et massacrées, des soldats décapités [...]. Dans un endroit, ils ont mis des gens ensemble, ont amené des pneus et de l'essence et les ont brûlés vifs", a-t-il affirmé. "Le Hamas, c'est Daesh et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daesh", a-t-il ajouté, considérant que "tout membre du Hamas est un homme mort". Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a ensuite pris la parole et a notamment eu ces mots : "Nous allons effacer le Hamas de la Terre".

11/10/23 - 23:12 - La Ligue arabe condamne le siège israélien de la bande de Gaza FIN DU DIRECT - Mercredi soir, les ministres des Affaires étrangères arabes ont pressé Israël de "revenir sur sa décision injuste de couper [les approvisionnements] en électricité et en eau à Gaza". Depuis le Caire, en Égypte, ils ont également demandé "l'autorisation immédiate de l'entrée de l'aide humanitaire, de nourriture et de carburant", alors que 2,3 millions de Palestiniens se retrouvent coincés dans l'enclave ravagée par la guerre.

11/10/23 - 22:54 - Des otages libérés par le Hamas Coup de théâtre. Alors que le Hamas menaçait en début de semaine de tuer des otages en cas de nouvelles ripostes d'Israël, l'organisation affirme mercredi soir avoir libéré une otage et ses deux enfants. Peu d'autres informations concernant l'identité ou la nationalité de ces otages ont été révélées pour l'heure. De même, l'information n'a pas encore été confirmée par un tiers.