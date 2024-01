Crash d'un avion militaire russe : 74 personnes étaient à bord, dont 65 Ukrainiens

Un avion de transport militaire russe s'est écrasé ce mercredi 24 janvier, dans le sud de la Russie.

Le travail des enquêteurs pour éclaircir les circonstances de ce crash s'avère long et complexe, d'autant que les spéculations seront forcément nombreuses sur les possibles causes, en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce mercredi matin, un avion de transport militaire avec 74 personnes à bord s'est écrasé dans la région de Belgorod, en Russie, tout près de la frontière avec l'Ukraine. L'information a été donnée officiellement par le ministère russe de la Défense, qui a transmis un communiqué à l'agence de presse russe RIA.

65 prisonniers de guerre ukrainiens étaient à bord, 6 membres d'équipage et 3 autres personnes, étaient également dans l'appareil. Des enquêteurs et des secouristes ont été envoyés sur place, a fait savoir le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov à la presse russe. Le gouvernement russe a fait savoir qu'il suivait la situation de près.

Une vidéo du crash a été diffusée sur le réseau de messagerie Telegram par le compte Baza, un compte alimenté en partie par les services de communication et de sécurité russe. On y voit l'appareil, un Iliouchine II-76, plonger et exploser au sol.