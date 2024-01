Guerre entre Israël et le Hamas : l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens au cœur d'une polémique

12 employés de l'Unrwa auraient été impliqués dans les attaque du Hamas du 7 octobre, selon des accusations d'Israël. Plusieurs pays ont suspendu leur financement, samedi 27 janvier.

Après des accusations selon lesquelles des employés de l'Unrwa (l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens) auraient été impliqués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre, Israël exige que l'agence ne joue plus aucun rôle à Gaza. Vendredi 26 janvier, l'Unrwa s'est séparée de plusieurs employés. "Tout employé qui a été impliqué dans des actes de terrorisme devra y répondre, y compris à travers des poursuites judiciaires", selon un communiqué de Philippe Lazzarini, directeur de l'agence.

Selon les Etats-Unis, 12 employés sont visés par une enquête. Aucun détail n'a été donné sur leur degré d'implication. Le Hamas dénonce quant à lui un chantage de la part d'Israël, et demande "aux Nations Unies et aux organisations internationales de ne pas céder aux menaces". Il accuse également Israël de vouloir "couper les fonds et priver" la population de Gaza des aides internationales.

Plusieurs pays suspendent leurs aides

La France a indiqué avoir "pris connaissance avec consternation de l'information communiquée ce jour" et appelle l'Unrwa à "prendre des mesures pour s'assurer qu'aucun discours de haine ne puisse plus prospérer en son sein sans sanction ferme", selon un communiqué du Quai d'Orsay. Les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne et l'Italie ont décidé de suspendre leur aide à l'Unwra, samedi 27 janvier. Les Etats-Unis sont les premiers contributeurs de l'agence avec un don de 300 millions de dollars par an. Leur financement avait déjà été coupé sous l'administration Trump, avant d'être rétabli à l'arrivée de Joe Biden.

Le ministre palestinien des Affaires civiles, Hussein al-Cheikh, déplore cette situation et souligne que l'Unrwa a besoin d'un "soutien maximal et non qu'on lui coupe soutien et assistance". L'Unrwa est chargée de gérer les écoles et de fournir de l'aide à des miliens de réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie et dans les territoires palestiniens. 30 000 personnes sont employées, son budget annuel est de 925 millions de dollars.