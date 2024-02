Frappes américaines en Syrie et en Irak : pourquoi Biden lâche les bombes

Les États-Unis ont frappé 85 cibles en Syrie et en Irak vendredi, en représailles à une attaque contre des soldats américains qui a fait trois morts en Jordanie.

La tension monte d'un cran au Moyen-Orient. Vendredi 2 février, des avions de l'armée américaine ont bombardé 85 cibles sur sept sites, trois en Irak et quatre en Syrie, une opération que le président Joe Biden a qualifié de "succès". Selon la Maison Blanche, les attaques visaient des centres de commandement et de renseignement ainsi que des infrastructures de stockage d'armes utilisées par des groupes armés pro-Iran. Les attaques ont fait au moins 18 morts. Quelles sont les raisons de ces frappes ?

Washington a agi en représailles aux événements du dimanche 28 janvier : trois militaires américains ont trouvé la mort dans une attaque de drones en Jordanie. Une quarantaine de soldats ont été blessés. Une attaque immédiatement imputée aux forces pro-iraniennes, même si Téhéran a nié toute responsabilité. "Notre riposte a commencé aujourd'hui. Elle continuera selon le calendrier et aux endroits que nous déciderons", a déclaré Joe Biden.

"Si vous touchez à un Américain, nous répondrons"

Le président américain était mis sous pression par les Républicains pour mener cette riposte. Il n'a cependant pas pu se résoudre à viser directement l'Iran, ni d'ailleurs de responsables iraniens notables. "Les États-Unis ne veulent de conflit ni au Moyen-Orient ni ailleurs dans le monde. Mais que ceux qui veulent nous faire du mal le sachent bien : si vous touchez à un Américain, nous répondrons", a-t-il martelé.

L'armée américaine est présente en Jordanie pour lutter contre l'Etat islamique. Depuis octobre et l'attaque du Hamas en Israël, les États-Unis s'efforcent d'éviter que le Moyen-Orient, en particulier le Liban et les forces pro-Iran, ne soient emportés dans le conflit. Les soldats américains ont essuyé au moins 165 frappes de drones et tirs de roquettes en Jordanie mais l'attaque de dimanche était la première à coûter des vies.