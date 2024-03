L'IA change Trump et bouleverse déjà la campagne de la présidentielle

La BBC a révélé l'existence de fausses images mettant en scène le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump, pour dynamiser sa campagne.

Les élections américaines de 2024 révèlent le potentiel de l'intelligence artificielle en politique. Par exemple, en janvier 2024, la création d'un chatbot à l'effigie du candidat démocrate Dean Phillips en guise d'outil de campagne n'avait pas fait l'unanimité. A tel point que l'entreprise OpenAI, propriétaire de ChatGPT avec lequel avait été réalisé le chatbot, avait pris la décision d'interdire son usage dans le cadre de campagnes électorales. La BBC a révélé ce lundi que des images représentant l'ancien président Donald Trump entouré de personnes afro-américaines, et relayées par ses équipes, sont en réalité des deepfakes c'est-à-dire des fausses images. Une falsification qui change Donald Trump en homme politique populaire auprès de citoyens noirs, s'affichant dans des quartiers défavorisés qui lui seraient très hospitaliers.

Un grand nombre de ses images générées par intelligence artificielle mettent en scène le candidat républicain avec de soi-disant électeurs afro-américains. Les situations sont diverses et variées mais sur chacune des images, les personnages affichent de grands sourires aux côtés de M. Trump, lui même souriant. Relayées sur les réseaux sociaux, Facebook en particulier, ces images ciblent directement l'électorat afro-américain que l'ancien président tente de rallier à sa cause pour les prochaines élections présidentielles de novembre 2024. Néanmoins, le média britannique précise qu'il n'existe aucune preuve permettant de lier la création de ces images à l'équipe de campagne du candidat républicain.

La BBC révèle que certaines de ces images trompeuses ont été réalisées par Mark Kaye, le présentateur d'une émission de radio basée en Floride. Ce dernier a inclus ces images dans un article qu'il a lui même publié où il aborde la question du soutien des électeurs afro-américains envers Donald Trump, donnant l'impression que toutes ces personnes soutiennent le candidat. Interrogé par la BBC, Mark Kaye a souligné n'avoir jamais avancé que ces images sont réelles. Il a déclaré : "Si le vote d'une personne est influencé par une photo vue sur Facebook alors c'est un problème qui concerne cette personne et non le post en lui-même".

Si les commentaires sous les photos laissent entendre que de nombreux internautes n'ont pas vu la supercherie, certains détails révèlent l'inauthenticité des images. En regardant de près, on peut voir que sur l'image représentant Donald Trump au milieu d'une foule de personnes qu'un des membres de cette fausse photographie ne possède que quatre doigts. La peau des personnages apparaît aussi trop brillante. Sur une autre mise en scène générée de la même manière, on peut voir aussi un homme avec trois bras.

L'objectif de ces fausses images est d'influencer le vote des électeurs. Lors de la précédente élection présidentielle américaine de 2020, l'électorat afro-américain avait largement soutenu le candidat démocrate Joe Biden. Comme l'indique un sondage réalisé par le New York Times et le Sienna College, l'actuel président américain avait bénéficié de 92% de leur soutien dans six états clés. Ce même sondage révèle que ce taux est descendu à 71% pour les prochaines élections. Comme l'explique Cliff Albright, cofondateur du groupe de campagne Black Voters Matter, à la BBC : "Il y a eu des tentatives documentées pour cibler à nouveau la désinformation sur les communautés noires, en particulier sur les jeunes électeurs noirs". Des tactiques de désinformation avaient déjà visé la communauté lors des élections de 2020.