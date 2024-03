Effondrement du pont de Baltimore : deux ouvriers retrouvés sans vie et encore quatre disparus

Le pont Francis Scott Key, long de 2,5 km, s'est effondré à Baltimore dans la nuit de lundi à mardi après avoir été percuté par un cargo. Deux ouvriers portés disparus suite au drame ont été retrouvés sans vie.

Alors que six personnes étaient encore portées disparues depuis l'effondrement du pont Francis Scott Key de Baltimore, deux corps ont été repêchés. Ils ont été retrouvés dans un pick-up rouge à environ 7,6 mètres de profondeur, comme l'a annoncé lors d'un point presse la police de Maryland. Les victimes ont été identifiées comme étant deux hommes de 26 et 35 ans, originaires du Guatemala et du Mexique. Ils appartenaient à l'équipe d'ouvriers qui réparaient des nids-de-poule sur l'édifice au moment du drame.

Quatre de leurs collègues sont encore portés disparus. Mardi soir, les autorités américaines avaient décidé d'interrompre les recherches estimant que les victimes étaient "présumées mortes" au vu de la "durée des recherches" et de la "température de l'eau". Au départ, huit ouvriers étaient tombés à l'eau. Deux avaient rapidement pu être repéchés.

Les autorités craignent aussi des conséquences économiques désastreuses, le pont faisant partie d'un axe autoroutier majeur de la région. Plus de 34 000 véhicules y circulaient chaque jour. Après avoir adressé ses "prières" aux victimes, Joe Biden, le président américain, a fait part de son "intention de voir l'État fédéral assumer en totalité le coût de la reconstruction de ce pont", estimant même sur X que "le pont Francis Scott Key est essentiel à [l']économie [américaine]". Ce processus devrait néanmoins prendre beaucoup de temps. Hota GangaRao, directeur du Construit Facilities Center du Département de génie civil et environnemental de l'Université de Virginie occidentale, a estimé auprès de USA Today que la reconstruction pourrait prendre entre "deux et quatre ans" et coûter près de "350 millions de dollars".

Des images impressionnantes

En l'espace de quelques secondes, le pont Francis Scott Key de Baltimore s'est littéralement écroulé. Au petit matin le mardi 26 mars, les images du Dali, le navire de marchandises en cause dans cet incident, percutant le pont de 2,5 km avaient déjà fait le tour du monde. Si les dégâts matériels sont indéniables, le bilan humain a, lui, pu être limité. Le navire battant pavillon de Singapour avait lancé un SOS avant de frapper de plein fouet le pont. En cause, "un problème d'alimentation électrique", affirmait mardi après-midi le gouverneur de l'État du Maryland, Wes Moore.

Il semble que le navire en question ait heurté l'un des piliers du pont. Les images sont spectaculaires. Une portion de la structure métallique est tombée dans l'eau. Ce pont avait été construit en 1977. Il mesurait 2,5 kilomètres de long et comportait quatre voies de circulation.

Sur les images ci-dessous, on identifie très clairement le cargo entrant en collision avec le pont. De nombreux véhicules passent sur le pont quelques secondes avant le choc, leurs conducteurs ont échappé au pire.

Selon le site Marinetraffic, une plateforme en ligne qui suit les déplacements des navires de marchandises dans le monde entier, le bâtiment impliqué est le Dali, un porte-conteneur qui venait de quitter de Baltimore pour se rendre au port de Colombo, au Sri Lanka. Ce cargo marchand mesurerait 300 mètres de long et 48 mètres de large. Depuis l'incident, toute la circulation sur les voies navigables a été interrompue.

Après le drame, le gouverneur de l'État de Maryland a déclaré l'état d'urgence. Une enquête a depuis été confiée à une équipe de 24 personnes du Conseil national de la sécurité des transports (NTSB), qui n'est autre qu'une agence gouvernementale chargée de travailler sur les accidents qu'ils soient maritimes, aériens ou ferroviaires.