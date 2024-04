New York touché par un séisme : ce que l'on sait

Un rare séisme a frappé près de la ville de New York ce vendredi 5 avril. La mégapole a tremblé quelques secondes dans différents quartiers.

Un tremblement de terre en plein New York. La ville américaine a été touchée par des secousses de magnitude 4,8, vendredi 5 avril, dans la matinée. L'épicentre de la secousse aurait été enregistré "près de la station Whitehouse", dans le New Jersey, à 65 km à l'ouest de New York, selon CBS. Le séisme a eu lieu à 5 km de profondeur. Aucun dégât important ni blessé n'a été signalé dans l'immédiat. "Bien que nous n'ayons aucun rapport faisant état d'impacts majeurs pour le moment, nous sommes toujours en train d'évaluer l'impact", a déclaré le porte parole du maire de New York, Fabien Levy.

De nombreux habitants de la ville de New York, notamment des quartiers de Manhattan et de Brooklyn, rapportent avoir ressenti le tremblement de terre, des habitants du New Jersey également. La secousse a été ressentie jusqu'en Pennsylvanie et dans le Massachusetts. Au siège des Nations unies, les caméras filmant la réunion du Conseil de sécurité sur la crise humanitaire à Gaza se sont mises à trembler. Une représentante de l'ONG Save the Children a dû interrompre son discours.

Pas de danger de tsunami

De nombreux vols arrivant dans les trois principaux aéroports de la ville de York ont été détournés de l'atterrissage, rapporte CNBC, qui cite la Federal Aviation Administration. Le Centre national d'alerte aux tsunamis a déclaré qu'il n'y avait pas de danger de tsunami sur la côte est après le tremblement de terre. Toutefois, le Holland Tunnel, qui relie le sud de Manhattan au New Jersey en passant sous la rivière Hudson, est fermé à la circulation afin d'être inspecté pour détecter d'éventuels dommages.

Un tremblement de terre qui rappelle celui du 23 août 2011. Le séisme avait touché des dizaines de millions de personnes, de la Géorgie au Canada. D'une magnitude de 5,8, il s'agissait du séisme le plus puissant à avoir frappé la côte Est depuis la Seconde Guerre mondiale