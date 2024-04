Attaque au couteau à Sydney : l'auteur des faits identifié, "rien" ne suggère un acte terroriste

La police australienne a annoncé, ce dimanche 14 avril, que l'auteur de l'agression au couteau avait été identifié. Abattu par les forces de l'ordre, il aura fait six morts dans un centre commercial de Sydney, en Australie. Selon les autorités, "rien" ne suggère un éventuel motif terroriste à son acte.

Après l'attaque au couteau mortelle, survenue dans un centre commercial de Sydney, en Australie, ce dimanche 14 avril, la police a annoncé avoir identifié l'auteur. Il s'agit d'un homme de 40 ans, originaire de l'Etat du Queensland, dans le nord du pays et connu des services de police, relaie TF1 info.

Nommé Joel Cauchi, il serait arrivé à Sydney en mars. "Nous savons que l'assaillant a souffert [...] de problèmes de santé mentale", a précisé le commissaire adjoint de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Anthony Cooke ajoutant qu'à ce stade les enquêteurs ne disposent "d'aucun élément, d'aucune information, d'aucune preuve ni d'aucun renseignement laissant penser qu'il s'agit d'une motivation particulière, une idéologie ou autre". La piste terroriste a donc été pour le moment écartée.

6 morts et sept blessés grave

Samedi 13 avril, les services de secours ont annoncé que six personnes sont mortes poignardées dans un centre commercial Bondi Junction Westfield, précise le média australien Sydney Morning Herald. Sept autres personnes sont actuellement hospitalisées, dont un bébé de 9 mois dans un état "stable", selon la police.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a indiqué que l'auteur de l'attaque semble avoir "agi seul", précisant que pour le moment. Il avait adressé ses condoléances aux familles des victimes plus tôt dans la journée. "Les premières pensées de tous les Australiens sont avec ceux qui sont affectés et avec leurs proches", avait-t-il publié sur le réseau social X, rejoint, dans la soirée, par le prince et la princesse du pays de Galles, William et Kate, qui se sont dit "choqués et attristés" par l'événement tragique. Le roi Charles III, à la tête du Commonwealth dont fait partie l'Australie, s'est pour sa part dit "horrifié" par une agression "insensée"

Des centaines de personnes ont dû être évacuées du centre commercial après l'incident. Des témoins ont décrit des scènes de panique, détaille Le Figaro. Des vidéos de caméra de surveillance ont été diffusées par les médias locaux, sur lesquelles on y voit un homme courant dans le centre commercial armé d'un grand couteau, des corps blessés gisant sur le sol et des agents qui leur portent secours.