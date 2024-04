Iran - Israël : trois explosions près de Téhéran, le début d'une riposte israélienne ?

L'Union européenne a appelé les parties au conflit à "s'abstenir de toute nouvelle action" après les explosion en Iran et les informations concernant une frappe israélienne par la voix de le présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen : "Il est absolument nécessaire que la région reste stable et que toutes les parties s'abstiennent de toute nouvelle action.

La France reste fidèle à sa position sur l'extension du conflit prônant la désescalade et la retenue entre les pays de Moyen-Orient, même si aucune déclaration officielle n'a été faite par le gouvernement. Après ce rappel, le ministre délégué à l'Europe, Jean-Noël Barrot, invité de Sud Radio ce vendredi matin, estime qu'il "est sans doute un peu tôt pour que je puisse vous faire des commentaires sur ce qui s'est passé cette nuit", mais assure qu'Emmanuel Macron s'exprimera "en temps utile".

L'Italie est le premier pays européen à réagir aux explosions survenues en Iran ce vendredi. Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani qui a présidé une réunion du G7 a appelé à une "désescalade" après avoir reçu des informations concernant une frappe israélienne contre l'Iran : "Nous invitons tous à la prudence et à éviter l'escalade. Le G7 veut une désescalade absolue dans une région en proie à une grave tension" a-t-il déclaré à la télévision italienne.

Les explosions survenues en Iran n'ont pas été confirmées comme étant une attaque ou une riposte israélienne, mais la question se pose et l'hypothèse semble être celle privilégiée par certains spécialistes comme l'universitaire Bertrand Badie, spécialiste des relations internationale interrogé par franceinfo . "Il semblerait que le scénario pessimiste, celui de l'escalade, soit en train de se confirmer" a-t-il analysé. Reste à savoir s'il "s'agit d'une attaque forte, minimisée par les autorités iraniennes, ou d'une attaque graduée ?" ajoute-t-il.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) confirme dans un message sur X que les sites nucléaires iraniens ne présentent aucun dommage après les explosions survenues ce matin. L'organisation ajouter surveiller de près la situation et invite une extrême retenue de toutes les parties impliquées rappelant que "les installations nucléaires ne devraient jamais être une cible dans les conflits militaires".

08:09 - Reprise du trafic aérien à Téhéran

Après les explosions, le trafic aérien a été suspendu en Iran et le système de défense aérien a été activé. Mais la circulation des avions dans les aéroports de Téhéran, l'international Imam Khomeini et le domestique Mehrabad. Cette reprise du trafic prouve que l'Iran considère une possible attaque comme terminée.