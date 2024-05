Guerre Israël-Hamas : des mandats d'arrêt réclamés contre Netanyahou et des membres du Hamas

Le Premier ministre israélien et des membres du Hamas sont visés par une demande de mandat d'arrêt à leur encontre par le procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Un panel de juges de la CPI) doit maintenant les confirmer, ou non.

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a demandé dans un communiqué publié ce lundi 20 mai, des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant ainsi que contre plusieurs dirigeants du Hamas, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les faits présumés auraient été commis au sein de la bande de Gaza. Les crimes reprochés au chef de gouvernement israélien et son ministre de la Défense portent entre autres sur des crimes tels que "le fait d'affamer délibérément des civils", "extermination et/ou meurtre" ou "homicide intentionnel". Désormais, un panel de juges de la CPI doit approuver, ou non, ces mandats d'arrêt, rapporte CNN.

Afin de justifier la mise en place de ces mandats d'arrêt, la Cour pénale internationale précise dans son communiqué que plusieurs "éléments de preuve recueillis et examinés" permettent de faire porter la responsabilité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, commis sur le territoire palestinien "à partir du 8 octobre 2023 au moins", à Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant.

Une attaque systémique contre les civils

Alors que les bombardements se poursuivent sur la bande de Gaza depuis l'attaque terroriste menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, Karim Khan a affirmé que les populations civiles font l'objet d'un "prolongement d'une attaque généralisée et systémique dans la poursuite de la politique d'une organisation". Interrogé le 30 avril dernier quant à un possible mandat d'arrêt lancé à son encontre, Benjamin Netanyahou avait estimé "qu'aucune décision, que ce soit de La Haye ou ailleurs, ne portera atteinte en aucune manière à notre détermination d'atteindre tous les objectifs de la guerre", rapporte BFMTV.

Outre les mandats d'arrêt contre des membres du gouvernement israélien, d'autres ont également été demandés à l'encontre de Yahya Sinouar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri et Ismail Haniyeh, respectivement chef du Hamas dans la bande de Gaza, chef de la branche armée du Hamas et chef de la branche politique du mouvement. Il leur est notamment reproché des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Israël et dans la bande de Gaza. En outre, des accusations de "meurtre", "prise d'otages", "extermination", "torture" ou encore "viol et autres formes de violences sexuelles" sont portées à leur encontre. "Mon bureau fait observer qu'il y a des motifs raisonnables de penser que leur responsabilité pénale est engagée pour le meurtre de centaines de civils israéliens lors des attaques perpétrées le 7 octobre 2023 par le Hamas", a expliqué le procureur de la CPI, qui précise que plusieurs de ces crimes continuent toujours d'être commis.