Séisme au Japon : un vrai risque et des tsunamis dans quelques jours ?

Après avoir subi une secousse de magnitude 7,1 jeudi, le Japon se prépare à un éventuel "mégaséisme". Le sud de l'archipel craint aussi un tsunami provoqué par des tremblements plus forts.

L'Agence météorologique japonaise (JMA) a émis une alerte au "mégaséisme", vendredi 9 août, dans les jours ou mois à venir. Dans un communiqué, elle indique qu'il existe une " probabilité que survienne un nouveau tremblement de terre puissant et plus élevé qu'en temps normal ", au lendemain d'une secousse de magnitude 7,1. Pour rappel, l'échelle de Richter classe les tremblements de terre en 9 différentes magnitudes. Pour un séisme à 7,1, elle prévoit d'"importants dégâts à l'épicentre, et une secousse ressentie à plusieurs km". Bien que le Japon soit habitué à ces secousses et ait une architecture adaptée, il y a eu 14 blessés jeudi dans le sud de l'archipel, rapporte TF1 info.

Ce tremblement particulièrement violent et l'alerte au "mégaséisme" ont même poussé le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, à renoncer à un déplacement prévu en Asie centrale. En effet, c'est la première fois que la JMA émet ce type d'alerte depuis le tremblement de terre dévastateur de 2011.

La crainte d'un tsunami

Lorsque l'on parle de tremblement de terre, on pense aussi au risque de tsunami. En effet, les sismologues s'attendent à un séisme de magnitude 8 à 9, la première présageant des "dégâts majeurs à l'épicentre et sur plusieurs centaines de km" et la seconde de "destruction totale à l'épicentre, et possible sur plusieurs milliers de km". De plus, le Centre d'alerte aux tsunamis rappelle qu'un tsunami peut se former après un séisme d'une magnitude d'au moins 6,5 et qu'"à partir d'une magnitude 8, le séisme peut générer un tsunami potentiellement dévastateur", comme celui de mars 2011 au Japon. Les autorités japonaises craignent des vagues pouvant atteindre les trente mètres et ont mis en alerte la côte est du pays. 30 000 habitants pourraient être menacés et le montant des dégâts pourrait s'élever à près de 13 000 milliards d'euros.