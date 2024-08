Crash d'avion au Brésil : que sait-on du drame ?

Un crash d'avion s'est produit au Brésil, dans l'État de São Paulo. Les 62 personnes à bord sont mortes dans l'accident.

L'accident est survenu vendredi 9 août. Un avion de ligne transportant 62 personnes, dont 58 passagers et 4 membres d'équipage, et effectuant un trajet entre Cascavel, dans l'État de Paraná (Sud), et l'aéroport international de Guarulhos, à São Paulo, rapporte Le Parisien. Selon des sources locales, dont les pompiers et la compagnie aérienne brésilienne Voepass Linhas Aéreas, aucune des personnes présentes à bord n'a survécu.

Les médias locaux citent des témoins et BNO news montre une vidéo de l'événement. On y voit l'appareil, un modèle ATR 72-500, de fabrication franco-italienne, tournoyer dans le ciel tout en chutant très rapidement. Un déplacement qui est loin d'être habituel pour un avion, ce qui a alerté les témoins directs de la scène, les résidents de la ville de Vinhedo, qui compte 76 000 habitants et qui se trouve à 80 km au nord-ouest de São Paulo. Ceux-ci ont tous réussi à se mettre à l'abri puisque seuls des dégâts matériels sont recensés au sol pour le moment.

Lula réagit

Après ce drame, le pays est endeuillé. Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a rapidement réagi sur X : "Très triste nouvelle. Toute ma solidarité est avec les familles et les amis des victimes." Les secours ont aussi rapidement réagi et des équipes de pompiers ainsi que de la police militaire et de la défense civile de l'État de São Paulo ont été déployées dans le quartier de Capelé, à Vinhedo. Pour le moment, les raisons du crash ne sont pas connues. On ne sait pas s'il s'agit d'une défaillance humaine ou matérielle, ou toute autre cause. Celle-ci sera déterminée par l'enquête.