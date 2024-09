Fusillade aux États-Unis : arme en cadeau, séparation conflictuelle... le père de l'adolescent qui a tiré inculpé

Un adolescent de 14 ans a tué quatre personnes dans son lycée mercredi. Il a été arrêté pour meurtre ainsi que son père pour homicide involontaire.

Mercredi, une fusillade a éclaté dans le lycée Apalachee de la ville de Winder, dans l'État de Géorgie aux Etats-Unis. Un élève de 14 ans de l'établissement, Colt Gray, a ôté la vie à quatre personnes, deux élèves et deux professeurs de mathématiques. Neuf autres victimes ont dû être hospitalisées mais seraient hors de danger. Le tireur présumé avait quitté la salle de classe en début de cours. Quand il est revenu, il a frappé à la porte pour entrer, mais un étudiant a maintenu la porte close. Le tireur a alors ouvert le feu dans la salle de classe voisine.

Colt Gray a été interpellé et incarcéré pour meurtre. Il doit comparaitre devant le tribunal ce vendredi. Lors de l'attaque, il était armé d'un fusil d'assaut de type AR-15 et selon CNN, il s'agirait d'un cadeau offert par son père il y a quelques mois. Ce jeudi, son père a alors été inculpé pour quatre chefs d'homicide involontaire. "Cette inculpation découle du fait que M. Gray a laissé en connaissance de cause son fils Colt posséder une arme", a expliqué le directeur du bureau d'enquête de l'État de Géorgie, Chris Hosey, lors d'une conférence de presse.

Joe Biden a réagi à ce nouvel élément et mis en cause la responsabilité des parents : "Comment peut-on avoir un fusil d'assaut à la maison, pas enfermé à clé et savoir que son enfant sait où il est", s'est questionné ce jeudi le président américain. Si le père se retrouve condamné, ce ne sera pas une première. En avril dernier, les parents d'un adolescent qui avait tué quatre élèves dans le Michigan ont été condamnés à dix à quinze ans de réclusion criminelle.

Un contexte familial difficile

Selon le témoignage d'un ancien voisin auprès du New York Post, l'adolescent a grandi dans un foyer "brisé et négligent", surveillé par les services de l'enfance. Sa mère aurait un important casier judiciaire, notamment suite à des implications dans du trafic de drogue. Colt Gray aurait aussi subi une séparation très conflictuelle entre ses parents avec une bataille pour la garde, finalement obtenue par son père. Selon le grand père maternel de Gray, auprès de CNN, son père aurait, pour sa part, été verbalement violent envers sa famille.

Les forces de l'ordre enquêtent désormais sur le mobile du tireur, l'adolescent et son père n'étant pas inconnus des autorités. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils avaient déjà été interrogés l'année dernière pour "plusieurs informations anonymes concernant des menaces en ligne de commettre une fusillade dans une école à un endroit et à une heure non identifiés", a rapporté le FBI d'Atlanta et le bureau du shérif du comté de Jackson à CNN. Le jeune homme avait nié avoir proféré de telles menaces. Son père avait, de son côté, assuré qu'il possédait des armes de chasse, mais que son fils n'y avait pas accès sans surveillance. Il avait également ajouté que son enfant "se faisait harceler à l'école". S'il n'y avait, à l'époque, pas de raison valable pour procéder à une arrestation, les autorités locales avaient été averties de surveiller de près l'adolescent.