Fusillade aux États-Unis : quatre morts dans un lycée de Géorgie, ce que l'on sait

Un tireur a ouvert le feu dans un lycée américain de l'État de Géorgie, près d'Atlanta. Au moins quatre personnes sont mortes et une trentaine ont été blessées.

Nouveau drame en milieu scolaire aux États-Unis. Une fusillade dans un lycée de l'État de Géorgie a fait au moins quatre morts et une trentaine de blessés, selon un bilan provisoire, ont rapporté les médias américains ce mercredi 4 septembre. Un suspect a été interpellé par les forces de l'ordre. Le tireur serait un adolescent de 14 ans, a révélé une source policière à CNN.

Les faits se sont déroulés à peine cinq semaines après la rentrée des classes dans l'État. Le tireur a ouvert le feu au lycée Apalachee, dans la ville de Winder, à 70 kilomètres au nord-est d'Atlanta. L'établissement a d'abord été placé en confinement, a précisé Fox 5 Atlanta. "Ma prof a ouvert la porte (de la classe) pour voir ce qui se passait. Un autre prof est alors arrivé en courant et lui a dit de fermer la porte car il y avait un tireur", a témoigné un élève de 17 ans, Sergio Caldera, cité par ABC News. Réfugiés au fond de la classe, ses camarades et lui ont entendu des cris retentir de l'extérieur.

Une "terrible tragédie"

Les autorités ont indiqué que la police locale, de l'État et des agents fédéraux sont sur place. Les élèves ont été évacués de l'établissement et, selon les images aériennes diffusées par des médias, regroupés sur le site d'un terrain de sport. Des secours sont également intervenus pour soigner les élèves blessés. Selon l'AFP, cité par Le Parisien, on en compte pour l'instant une trentaine. Neuf d'entre eux seraient en route vers l'hôpital, indique CNN, dont plusieurs via hélicoptère.

Le président américain Joe Biden est tenu informé de l'incident, a assuré la Maison Blanche. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Justice a déploré une "terrible tragédie" sans préciser de bilan.