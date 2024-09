Liban-Israël : vers une guerre nucléaire au Proche-Orient ?

Alors qu'Israël mène une offensive contre le sud et l'est du Liban depuis plusieurs jours, l'escalade militaire entre les deux pays fait craindre une guerre généralisée à la communauté internationale. Jusqu'à une possible attaque nucléaire ?

"Nous sommes presque au bord d'une guerre totale". L'escalade militaire observée entre Israël et le Hezbollah libanais fait craindre le pire au chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui s'est exprimé sur le conflit et le risque d'extension de ce dernier en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le lundi 23 septembre. Une déclaration faite en réaction à la pluie de frappes israéliennes ayant touché le Liban et fait 492 morts, dont 35 enfants, dans la journée de lundi - la plus meurtrière pour le Liban depuis un an.

Israël qui a entamé son opération "Northern Arrows", visant le sud et l'est du Liban, le vendredi 20 septembre, prévoit de poursuivre l'offensive. L'armée israélienne, Tsahal, dit se préparer à de nouvelles phases de l'opération et annonce des frappes de "grande envergure" dans la plaine de Bekaa, un bastion militaire du Hezbollah situé dans l'est du Liban. Une frappe ciblée sur Beyrouth, la capitale libanaise, a également été annoncée. Tsahal revendique des frappes ayant touché "plus de 1 600 cibles" du Hezbollah dans la journée de lundi. Justifiant son offensive meurtrière, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a déclaré être en train d'inverser le "rapport de force" pour permettre le retour dans le nord d'Israël de dizaines de milliers d'habitants israéliens déplacés.

Le Hezbollah libanais, touché par les frappes aériennes et ciblé par des explosions de bipeurs et de talkies-walkies la semaine dernière, a affirmé avoir riposté avec des dizaines de tirs de roquettes visant, selon lui, les "principaux entrepôts" de Tsahal dans le nord d'Israël. Après les différents assauts aériens, une possible invasion terrestre des forces israéliennes au Liban est redoutée.

Israël accusé de vouloir "élargir" le conflit au Moyen-Orient

Si les échanges de tirs entre Israël et le Liban durent depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, l'escalade des derniers jours fait craindre une généralisation du conflit au Moyen-Orient. Du côté de l'Iran, proche du Hezbollah libanais et du Hamas gazaoui, le président Massoud Pezeshkian a accusé l'Etat hébreu de vouloir "élargir" le conflit à la région moyen-orientale. Il a ajouté qu'étendre les confrontations ne "bénéficierait à personne" et que l'objectif de Téhéran n'est pas de "déstabiliser" la région.

L'Iran et son relai au Liban, le Hezbollah, estiment qu'Israël a pour but de déclencher une guerre générale, d'après l'analyse de Ghassan Salamé, ancien ministre de la Culture libanais et ancien envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, faite dans Le Grand Continent. Le politologue ajoute qu'une guerre totale ne ferait pas les affaires de l'Iran et de ses soutiens en raison d'un rapport de force favorable à l'Etat hébreu. Face au Hezbollah, "il est clair que l'aviation israélienne dispose d'une suprématie évidente". Quant à l'Iran, Ghassan Salamé explique qu'une "guerre générale où l'aviation israélienne pourrait démontrer sa suprématie met en danger le dispositif" de relais régionaux mis en place avec le Hezbollah, le Hachd, les Houthis, le Hamas et le Djihad islamique. Reste que l'Iran est soupçonné de disposer de l'arme nucléaire... mais Israël la détient également.

L'escalade jusqu'à la guerre nucléaire ?

Officiellement, l'Iran ne compte pas parmi les puissances nucléaires, mais il est de notoriété publique que le pays renforce son arsenal depuis la découverte d'un programme nucléaire iranien en 2003. L'hypothèse qu'une riposte de Téhéran contre Israël puisse un jour être nucléaire est donc posée. "Comme le pays refuse de confirmer ou d'infirmer la possession de telles armes, on sait peu de choses sur l'arsenal [d'Israël], mais les experts pensent que le pays peut déployer des armes nucléaires à l'aide de missiles, de sous-marins et d'avions " a indiqué la coordinatrice du programme pour la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) à Euractiv.

Mais si l'Iran est une force nucléarisée, l'Etat hébreu est également doté de l'arme nucléaire comme son allié américain. "Israël est [d'ailleurs] très opaque sur les circonstances dans lesquelles il utiliserait des armes nucléaires, il est donc difficile de savoir à quel point nous pourrions être proches de l'utilisation d'armes nucléaires" selon la représentante de l'ICAN. L'hypothèse d'une attaque nucléaire ne peut pas être totalement écartée, mais elle ne semble pas être sur la table, ni d'un côté, ni de l'autre. L'usage de l'arme nucléaire est bien interdit par le Traité sur l'interdiction des armes nucléaire (TIAN) mais celui-ci ne contraint que les Etats l'ayant ratifié et aucune force nucléarisée n'a signé le texte. Reste que la première force à lancer une attaque nucléaire se verrait certainement visée par des représailles similaires, serait tenue responsable et encourrait de lourdes sanctions de la part de la communauté internationale.

Si ni le Hezbollah, ni l'Iran ne souhaitent une guerre généralisée selon Ghassan Salamé, ils organisent tout de même des frappes et des ripostes contre Israël pour présenter des forces dissuasives. "Le défi consiste à calibrer ces représailles de manière à éviter de tomber dans ce qu'ils considèrent comme un piège qui leur est tendu, à savoir celui d'une escalade vers une guerre généralisée", précise le politologue et ancien envoyé spécial de l'ONU.

La menace d'une "guerre totale" prise au sérieux par l'ONU

Face à l'escalade militaire entre Israël et le Liban, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit "très sérieusement inquiet" d'après les déclarations de son porte-parole le lundi 23 septembre. Une inquiétude partagée par l'Egypte dont le ministère des Affaires étrangères qui, le même jour, a appelé "les puissances internationales et le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir immédiatement" pour mettre un terme à "la dangereuse escalade israélienne au Liban".

Les pays membres de l'ONU se sont eux-mêmes saisis de la question et la France a demandé l'organisation d'une "réunion d'urgence du Conseil de sécurité" de l'ONU "cette semaine" comme l'a fait savoir le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors du sommets des Nations unies : "La France appelle à la désescalade et à éviter un embrasement régional qui serait dévastateur pour tous, à commencer par les populations civiles". Quant aux Etats-Unis qui sont les alliés historiques d'Israël, ils ont appelé à une certaine retenue dans l'escalade militaire, ils se sont opposés à une invasion terrestre d'Israël au Liban et doivent présenter des "idées concrètes" pour baisser les tensions militaires à la frontière israélo-libanaise selon les déclaration d'un responsable américaine le 23 septembre.

Au Moyen-Orient, l'Irak a indiqué vouloir organiser une "réunion urgente" des délégations des pays arabes présentes en ce moment à New York pour l'Assemblée générale des Nations unie.