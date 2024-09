CARTE. Liban-Israël : quelles sont les cibles des frappes militaires ?

Israël a lancé des frappes aériennes d'une ampleur inédite contre le Liban en septembre 2024, assurant viser les sites du Hezbollah, et le mouvement islamiste riposte. Quelles sont les zones touchées par les frappes ? La carte.

Si Israël poursuit ses opérations militaires dans la bande de Gaza depuis l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, l'Etat hébreu est aussi engagé sur un autre front : sa frontière avec le Liban. Les deux pays s'échangent des frappes militaires depuis plusieurs mois, mais le conflit est entré dans une autre phase en septembre 2024. Israël a lancé l'opération "Northern Arrow" le lundi 23 septembre en envoyant plusieurs frappes aériennes au Liban, plus précisément contre le Hezbollah, un mouvement islamiste pro-iranien, comme le Hamas à Gaza.

Les tirs israéliens lancés depuis le 23 septembre ont fait plus de 500 morts, dont 50 enfants, selon le bilan précisé par le ministre libanais de la Santé. L'affrontement est donc déjà plus meurtrier que la dernière guerre israélo-libanaise datant de 2006. L'Etat hébreu entend poursuivre ses frappes qu'il dit concentrées sur les sites stratégiques et militaires du Hezbollah. "Plus de 1 600 cibles" du mouvement islamiste ont été touchées selon les autorités israélienne. De son côté le Hezbollah ne reste pas sans réponse et organise des ripostes avec notamment l'envoi de plus d'une centaines de tirs de roquette dans le nord de l'Etat hébreu.

The Washington Institute for Near East Policy a recensé les différentes attaques israéliennes au Liban et les frappes libanaises contre l'Etat hébreu dans une carte régulièrement mise à jour depuis le début du conflit. Les point bleus signalant les frappes de l'armée israélienne se concentrent essentiellement dans une large partie sud du Liban, de la frontière avec Israël jusqu'à la limite entre le gouvernorat du Sud-Liban et celui du Mont-Liban. D'autres frappes visent des zones plus au nord et sur la moitié est du pays. La capitale Beyrouth est également ciblée par des frappes.

Le Hezbollah cible lui essentiellement une large bande au nord d'Israël. Ce territoire correspond à la zone évacuée par les civils israéliens après l'envoi des premières frappes. Le Premier ministre israélien a d'ailleurs justifié une partie de ses assauts par la volonté de faire revenir les civils israéliens dans cette zone du pays. Il parait toutefois évident que les frappes ont également été motivée par le souhait de détruire les infrastructure du Hezbollah. A noter qu'une importante part des tirs israéliens ont été lancés entre le 23 et le 25 septembre comme le montre cette carte de de l'AFP réalisée à partir des données des analystes de la société Beck International Ltd.

Les zones du Liban contrôlées par le Hezbollah

Israël cible donc le sud et l'est du Liban, en plus de la capitale Beyrouth, et se justifie en assurant ne viser que les zones du pays placées sous le contrôle du Hezbollah. Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou assure d'ailleurs avoir appelé les habitants libanais de ses régions, en particulier du sud, à évacuer les zones.

Selon cette carte réalisée par le centre d'analyse géopolitique Stratfor, les parties du Liban contrôlées par le Hezbollah se situent effectivement sur une large partie sud du pays jusqu'à la limite avec la gouvernorat du Mont-Liban et sur une conséquente moitié est du pays allant de la plaine de la Bekaa jusqu'à la frontière nord.

Une zone située au sud de la capitale Beyrouth serait aussi en partie placée sous l'autorité du Hezbollah. Un rapport du Congressionnal research service publié le 20 septembre 2024 confirme que le Hezbollah "contrôle l'accès à certaines parties du Liban et opère à l'intérieur du pays dans une relative impunité".