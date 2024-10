Guerre au Proche-Orient : de nouvelles négociations pour un cessez-le-feu à Gaza, le Hamas "prêt à un arrêt des hostilités"

Alors que les raids de l'armée israélienne se poursuivent dans le sud du Liban, les discussions en vue d'un accord de cessez-le-feu à Gaza vont reprendre. Le Hamas a déjà posé ses conditions.

L'essentiel Israël a annoncé l'envoi d'une délégation au Qatar pour négocier un accord sur Gaza impliquant une libération des otages. Le Hamas, lui, s'est dit prêt à une trêve conditionnelle, un cessez-le-feu dans le territoire palestinien. Le groupe terroriste "s'est montré prêt à un arrêt des hostilités", mais a exigé d'Israël un "engagement à un cessez-le-feu", un "retrait de la bande de Gaza" et un "accord sérieux pour un échange" des otages israéliens enlevés le 7 octobre et retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël, indique le chef du groupe islamiste.

Ce vendredi, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot appelle à son tour à un "cessez-le-feu" au Liban sur France Info. "Cessons le feu et cheminons vers la paix" a précisé le ministre. Le responsable de la diplomatie française redoute un "risque de guerre civile qui précipiterait le Liban vers le chaos et l'effondrement" si des solutions ne sont pas rapidement trouvées.

"Nous avons discuté des options permettant de tirer parti de ce moment et des prochaines étapes pour faire avancer le processus", déclarait ce jeudi Antony Blinken, secrétaire d'Etat américain, actuellement présent au Proche-Orient, également favorable à une issue de paix.

L'armée israélienne poursuit ses bombardements au Liban. Dans la nuit de jeudi à vendredi, de nouvelles frappes ont visé la banlieue sud de Beyrouth. L'une d'entre elles a causé la mort de trois journalistes à Hasbaya. "L’ennemi israélien a attendu la pause nocturne des journalistes pour les surprendre pendant leur sommeil (…) Il s’agit d’un assassinat, après une surveillance et une traque, car il y avait là dix-huit journalistes représentant sept institutions médiatiques. C’est un crime de guerre", a déclaré le ministre de l'information libanais.

Dernières mises à jour

10:07 - 20 morts à Gaza après un raid aérien israélien Alors que l'annonce de futures négociations en vue d'un "cessez-le-feu" à Gaza ravivent l'espoir, au moins 20 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud de l'enclave palestinienne, à Khan Younès, dans deux frappes aériennes de l'armée israélienne. Une information confirmée par la Défense civile du Territoire palestinien. "Un premier bombardement a touché une maison familiale du quartier d'al-Manara, dans le sud-est de la ville, faisant 14 morts. Un autre a visé une seconde maison à proximité, tuant six personnes", précise France Info, ce vendredi 25 octobre 2024. 09:55 - Trois journalistes tués au sud de Beyrouth Une frappe israélienne a tué trois journalistes à Hasbaya, dans le sud de Beyrouth. Le ministre de l'information libanais accuse l'Etat hébreu d'avoir volontairement visé la presse, il dénonce un "crime de guerre". "L’ennemi israélien a attendu la pause nocturne des journalistes pour les surprendre pendant leur sommeil (…) Il s’agit d’un assassinat, après une surveillance et une traque, car il y avait là dix-huit journalistes représentant sept institutions médiatiques. C’est un crime de guerre", déplore-t-il. "Parmi les victimes figurent le caméraman Ghassan Najjar et le technicien Mohamed Reda, qui travaillaient pour la chaîne de télévision pro-iranienne Al-Mayadeen, ainsi qu’un caméraman de la chaîne de télévision du Hezbollah, Al-Manar", précise le journal Le Monde. 09:44 - La reprise des négociations pour un "cessez-le-feu" espérées "dans les prochains jours" Israël a annoncé l'envoi d'une délégation au Qatar pour négocier un accord sur Gaza impliquant une libération des otages. Le Hamas, lui, est désormais ouvert à des pourparlers sur un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Pour rappel, les dernières négociations en la présence de médiateurs s'étaient soldées par un échec en août dernier. Cette fois-ci, des médiateurs israéliens et américains se réuniront à Doha pour tenter de relancer les discussions. Le Hamas "s'est montré prêt à un arrêt des hostilités", mais a exigé d'Israël un "engagement à un cessez-le-feu", un "retrait de la bande de Gaza" et un "accord sérieux pour un échange" des otages israéliens enlevés le 7 octobre et retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël, affirme un responsable du groupe auprès de l'AFP. "Je pense que nos négociateurs se réuniront dans les prochains jours", a déclaré Antony Blinken, secrétaire d'Etat américain présent au Proche-Orient. 24/10/24 - 15:40 - La conférence internationale de Paris permet de récolter 800 millions de dollars pour le Liban Objectif atteint. La conférence internationale à Paris sur le Liban a permis de récolter plus de 800 millions de dollars d'aide humanitaire ainsi que 200 millions de dollars d'aide pour l'armée indique le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ce jeudi. "Nous avons répondu à l’appel lancé par les Nations unies en annonçant des contributions substantielles, 800 millions de dollars auxquels s’ajoutent d’importantes contributions en nature", indique-t-il. Au départ, l'ONU avait lancé un appel pour réunir 426 millions de dollars. La France a participé à hauteur de 100 millions d'euros, l'Allemagne s'est engagée à hauteur de 96 millions d'euros. 24/10/24 - 15:25 - Le Hezbollah annonce attaquer Israël avec "des tirs de mitrailleuses et de roquettes" ce jeudi Ce jeudi, le Hezbollah annonce avoir attaqué des unités de Tsahal qui avançaient entre les localités de Adaïssé, Rab, el-Thalathine et Taybé avec "des tirs de mitrailleuses et de roquettes". Le mouvement islamiste indique également affronter "à bout portant" l'arme israélienne à Aïta El-Chaab, dans le sud du Liban "avec des armes automatiques et des missiles". Un char israélien aurait enfin été détruit alors qu'il tentait d'intervenir au Liban. 24/10/24 - 14:33 - Vers une trêve à Gaza "dans les jours à venir" ? Ce jeudi, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken vient d'annoncer qu'il s'attendait à ce que les négociateurs se réunissent dans les prochains jours avec l'objectif de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza. "Nous avons discuté des options (...) et des prochaines étapes pour faire avancer le processus, et je m’attends à ce que nos négociateurs se réunissent dans les prochains jours", explique-t-il pendant une conférence de presse ou l'espoir semble refaire son apparition, après une rencontre avec le Premier ministre du Qatar, l'un des pays médiateurs dans la guerre. LIRE PLUS

42 718. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle. D'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a ensuite été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés.