Guerre au Proche-Orient : l'Iran bombarde Israël, la région s'embrase

Sur Telegram, l'armée israélienne a annoncé il y a une petite quinzaine de minutes que "l'évaluation de la situation" avait permis de décider qu'"il est désormais possible de quitter les abris dans toutes les régions du pays". L'armée demande toutefois aux citoyens de continuer à bien suivre les directives des autorités.

Face à l'ampleur de l'attaque iranienne, le cabinet de sécurité israélien se réunirait actuellement dans un bunker de l'État hébreu, situé non loin de Jérusalem, croit savoir le site Axios.

19:31 - Des dizaines de roquettes sur Israël : les images diffusée sur les réseaux

Les médias hébreux et des citoyens israëliens mettent en ligne les images des roquettes ou missiles envoyés en très grand nombre sur l'Etat hébreu. Des dizaines de bombes traversent le ciel du pays, comme le démontrent ces images officielles du gouvernement relayées sur les réseaux sociaux. On constate que la plupart touchent le sol et ne sont pas interceptés en plein vol.