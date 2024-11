Mandat d'arrêt contre Nétanyahou : la France respectera "rigoureusement" ses obligation mais...

Alors que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Benyamin Nétanyahou, la France est coincée entre ses obligations envers la CPI et la volonté de soigner ses relations avec Israël. Le gouvernement semble avoir trouvé une solution.

Entre ses relations avec Israël qui était encore tendues il y a peu et ses devoirs envers la Cour pénale internationale (CPI), la France joue d'habileté. Après avoir entretenu le flou, elle a tranché ce mercredi 27 quant à sa position. "La France appliquera rigoureusement, comme elle l’a toujours fait, les obligations qui lui incombent au titre du droit international", a déclaré Michel Barnier devant l'Assemblée nationale, la veille, sans toutefois préciser si oui ou non le pays arrêterait Benyamin Nétanyahou. Et pour cause, le gouvernement semble avoir trouvé une pirouette expliquée par le ministère des Affaires étrangères ce mercredi. Jean-Noël Barrot a soulevé des "questions d'immunité" prévues dans le traité de Rome et dont peuvent bénéficier certains dirigeants, notamment ceux qui ne reconnaissent pas la CPI, comme il l'a fait savoir sur Franceinfo. "De telles immunités s’appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise" écrit le Quai d'Orsay dans un communiqué. Le ministère a également indiqué "travailler en étroite collaboration" avec Benyamin Netanyahou "pour parvenir à la paix et à la sécurité pour tous au Moyen-Orient".

Le Premier ministre israélien est visé par un mandat d'arrêt émis par la CPI le jeudi 21 novembre, au même titre que son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et que dirigeant du Hamas, Mohammed Deïf. Depuis cette date la France, comme les 123 autres pays qui ont signé le traité de Rome et reconnu la CPI, sont théoriquement tenus d'arrêter ces trois personnes si elles foulent leur sol. La décision de justice n'a pas plus à l'Etat hébreu don le dirigeant a rappelé qu'"aucune décision anti-israélienne scandaleuse ne nous empêchera - et particulièrement pas moi - de continuer à défendre notre pays de quelque manière que ce soit". D'autres représentants israéliens ont dénoncé une décision "antisémite".

Les réactions à l'émission des mandats d'arrêt internationaux ont été vives, nombreuses et diverses. Outre Israël, les Etats-Unis ont rejeté la décision "scandaleuse" de la CPI, mais ces derniers n'ont jamais reconnu l'autorité de l'instance. Reste que parmi les 124 pays reconnaissant la CPI, plusieurs ont refusé de se plier à son autorité et d'arrêter Benyamin Nétanyahou s'il se rendait sur leur territoire comme la Hongrie ou l'Autriche. D'autres à l'inverse ont assuré qu'ils respecteraient scrupuleusement les mandats d'arrêt à l'instar de l'Italie ou du Royaume-Uni.

L'appel de Nétanyahou à Macron

Après les annonces de la CPI, le Premier ministre israélien a téléphoné à Emmanuel Macron selon les informations du Parisien pour pousser les autorités françaises à ne pas respecter les mandats d'arrêt. Le chef de l'Etat aurait tenu un discours similaires que celui de son gouvernement ces dernières heures : la France respectera le droit international, mais une immunité pourrait être accordée aux chefs d'Etat. D'autres représentants israéliens ont adressé des messages similaires au gouvernement et au Président français, dont l'ambassadeur d'Israël en France qui le 22 novembre dénonçait une décision de justice "entièrement arbitraire" visant à "empêcher" Israël de se défendre au micro de Franceinfo. L'homme appelait Emmanuel Macron à "suivre l'exemple qui a été donné par les États-Unis, par le président américain et par d'autres pays de l'Union européenne comme la Hongrie, comme l'Autriche et la Tchéquie, qui ont déploré cette résolution".

Selon nos informations, Benyamin Netanyahou a téléphoné à Emmanuel Macron « la semaine dernière » d’après l’Élysée, pour lui faire part de sa colère au sujet de la décision de la CPI et chercher à peser pour que Paris ne l’applique pas à son encontre. Le président français lui aurait notamment répondu que la France respecte le droit international, mais que le juge pouvait décider d’accorder l’immunité aux chefs d’État.