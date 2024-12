Pourquoi Donald Trump veut-il annexer trois pays ?

Donald Trump a assuré vouloir reprendre le canal de Panama et annexer le Groenland et le Canada. Des déclarations loufoques qu'il faut peut-être prendre au sérieux.

Donald Trump l'a prouvé lors de son premier mandat : ses déclarations, qui provoquent souvent des moqueries à l'international, cachent une réelle volonté d'agir et ont un écho puissant au sein de la population. On peut prendre comme exemple l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Le président élu n'a pas attendu son investiture, qui aura lieu le 20 janvier 2025, pour exposer ses volontés en matière de politique extérieure. Pourtant, c'est encore Joe Biden qui est président.

Le canal de Panama

Donald Trump a alors commencé à parler de l'annexion de trois pays. Tout d'abord, le Panama, et plus précisément le canal de Panama. Ce canal, qui relie l'océan Atlantique au Pacifique, sans passer par le cap Horn (sous l'Amérique du Sud), a été achevé en 1914 par les États-Unis, qui en avaient la gestion jusqu'en 1999, lorsque celle-ci a été attribuée au Panama. Ce canal stratégique pour le commerce maritime permet au Panama de dégager des revenus conséquents grâce à des péages.

Mais pour Donald Trump, cette situation est inadmissible : "Notre marine et notre commerce ont été traités de manière très injuste et malveillante. Les frais facturés par le Panama sont ridicules et très injustes, surtout quand on connaît l'extraordinaire générosité dont a bénéficié ce pays." Le président élu a également fait passer ce message dans ses vœux de Noël, postés sur son réseau social Truth : "Joyeux Noël à tous, y compris aux merveilleux soldats chinois qui exploitent avec amour, mais illégalement, le canal de Panama."

Les "soldats chinois" auxquels il fait référence sont probablement les entreprises chinoises présentes de part et d'autre du canal de Panama, des places stratégiques dans le commerce maritime. Le président élu en a profité pour nommer un nouvel ambassadeur du Panama, Kevin Marino Cabrera, qui a assuré qu'il travaillera "sans relâche chaque jour pour faire respecter son approche (à Donald Trump) audacieuse de la diplomatie internationale."

Cependant, les États-Unis ne peuvent pas décider de reprendre le contrôle du canal de Panama. Bien que le milliardaire estime que c'est "un pays qui nous arnaque (…) bien au-delà de leurs rêves les plus fous," les États-Unis et le Panama sont liés par des traités signés en 1977 par le président américain de l'époque, Jimmy Carter. De plus, une prise de contrôle du canal par les États-Unis aurait des conséquences dans le commerce international. Si les bateaux américains payaient des péages moins élevés que les autres, cela conduirait à des conflits commerciaux avec le reste du monde.

Le Groenland

Donald Trump n'a jamais caché ses ambitions sur le Groenland. Cette terre de glace qui fait au moins quatre fois la taille de la France est une source de richesse phénoménale convoitée par le milliardaire. Donald Trump a donc une nouvelle fois fait part de son envie de racheter l'île.

Selon lui, "les habitants du Groenland, dont les États-Unis ont besoin pour leur sécurité nationale, veulent que les États-Unis soient présents, et nous le serons !". Les États-Unis ont déjà une base aérienne et spatiale au Groenland, qui avait été autorisée en pleine guerre froide par le Danemark, allié de Washington. Le Groenland est aussi géographiquement stratégique, alors qu'il est situé sur la route la plus courte entre l'Amérique et l'Europe.

Mais cet acharnement de Donald Trump sur le Groenland, qui avait déjà fait une offre similaire en 2019, a de quoi agacer le gouvernement danois. "Nous ne sommes pas à vendre," a assuré lundi le Premier ministre du Groenland. Le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, a annoncé mardi l'augmentation considérable des dépenses de défense pour l'île, équivalant à 1,5 milliard d'euros, comme le rapporte Ouest France.

Le Canada

Enfin, Donald Trump vise le Canada. Toujours dans son message de Noël, il qualifie Justin Trudeau, le Premier ministre, de "gouverneur," comme il y en a dans chaque État des États-Unis. Il assure que "si le Canada devenait notre 51ᵉ État, leurs impôts seraient réduits de plus de 60%, leurs entreprises doubleraient immédiatement de taille et ils seraient protégés militairement comme aucun autre pays au monde."

Il faut dire que Donald Trump entend mener une politique ultra-protectionniste, avec une hausse phénoménale des taxes douanières, allant jusqu'à 25%. Si le Canada faisait partie des États-Unis, avec qui le pays fait le plus de commerce, il n'y aurait plus de taxes.

Mais Donald Trump semble oublier que le Canada est un pays à part entière, qui fait partie du Commonwealth, dirigé par le roi Charles III. Afin d'éviter une guerre économique avec les États-Unis, une délégation de ministres canadiens s'est rendue en Floride (États-Unis), jeudi 26 décembre, pour rencontrer l'équipe du président élu, rapporte France 24.