Démission de Trudeau : déjà un parallèle avec Macron "bien obligé de partir"

Le Premier ministre canadien a annoncé ce lundi en fin de journée sa démission, après plusieurs mois de paralysie du Parlement. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de la France.

"Malgré tous les efforts, le Parlement est paralysé depuis des mois", a constaté ce lundi 6 janvier, sur les coups de 17 heures, heure française, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, avant d'annoncer : "C'est pourquoi j'ai l'intention de démissionner du poste de chef du parti et de Premier ministre une fois que le parti aura trouvé un remplaçant." Après plus de neuf ans au pouvoir, Justin Trudeau, qui comptait pourtant se représenter alors que se tiendront en octobre prochain de nouvelles élections législatives, fait donc ses adieux.

Il faut dire que le Premier ministre canadien était poussé vers la sortie par de nombreuses voix, parfois issues de son propre parti, qui réclamaient sa démission depuis le 16 décembre dernier et la démission de la vice-Première ministre Chrystia Freeland. Une crise politique, des appels à la démission d'un dirigeant... Le situation canadienne n'est pas sans rappeler celle de la France. Alors que quatre Premiers ministres se sont succédés à Matignon en 2024, Emmanuel Macron apparaît plus fragile que jamais et les appels à la démission se font réguliers, même s'ils émanent jusqu'à présent de l'opposition et plus particulièrement du camp insoumis.

Il n'en reste pas moins que plusieurs personnalités politiques françaises ont rapidement fait un parallèle entre Justin Trudeau et Emmanuel Macron ce lundi soir. Parmi les premiers, le président de Débout la France, Nicolas Dupont-Aignan. "Macron accuse Musk de monter une 'internationale réactionnaire'", a-t-il déclaré sur X, faisant écho aux propos tenus plus tôt dans la journée par le chef de l'État face aux ambassadeurs français, avant de poursuivre : "La seule chose qui est internationale en ce moment est la contestation des peuples vis-à-vis des dirigeants censeurs et ultra-mondialistes comme lui : Scholz en Allemagne, Trudeau qui vient de démissionner au Canada et Macron qui sera bien obligé de partir."

Et l'insoumis Mathilde Panot de lui emboîter le pas : "Après le Canada, l'Allemagne, la Corée du Sud, une seule leçon s'impose à Macron : la fin de règne est proche. Démission !" Patron des Patriotes, Florian Philippot s'est également réjoui de la démission de Premier ministre canadien sur X : "Ça vient de tomber : l'affreux Trudeau vient de démissionner ! Mondialiste, covidiste, wokiste, vaccinolâtre, davosien : une libération pour les Canadiens ! Au suivant : Macron démission !"