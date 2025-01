Séisme en Chine : au moins 53 morts au Tibet après de violentes secousses

Un puissant tremblement de terre de magnitude 6,8 a secoué la région autonome du Tibet, au sud-ouest de la Chine, ce mardi 7 janvier. Le bilan provisoire fait état de 53 morts et de 62 blessés dans cette zone de haute altitude.

Un puissant tremblement de terre a secoué le Tibet, au sud-ouest de la Chine, ce mardi 7 janvier peu après 9 heures (2 heures du matin à Paris). Le bilan du séisme n'est que provisoire, mais il est déjà très lourd avec 53 morts et 62 blessés rapporte l'AFP et les médias chinois. Entre les victimes, les bâtiments effondrés et les toits éventrés, les dégâts sont nombreux et pour cause la magnitude du tremblement de terre était de 6,8 selon l'agence nationale chinoise chargée des séismes (CENC), voire de 7,1 selon l'institut d'études géologiques américain (USGS). Le bilan aurait pu être encore plus lourd, mais le séisme a touché un canton peu peuplé, celui de Dingri situé près de la frontière sino-népalaise.

Des vidéos diffusées par les médias et la télévision chinoise montrent l'étendue des dégâts après le tremblement de terre : les habitations blanches de haute altitude présentent des murs éventrés et aux toits détruits, les rues jonchées de débris et de briques provenant des bâtiments effondrés. Certaines images montrent aussi des rescapés tentant de se mettre à l'abri Les secours et les pompiers sont sur place pour venir en aide aux victimes et aux survivants dans cette région où les températures sont de -8°C en journée et descendent jusqu'à -18°C. La Chine a également annoncé que les autorités locales se rendent dans les différentes communes du canton "afin d'évaluer les répercussions du séisme". Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a ordonné de déployer tous les efforts nécessaires pour soigner les blessés et a exhorté le déploiement des moyens "pour prévenir les catastrophes secondaires, réinstaller correctement les résidents touchés et gérer efficacement les travaux ultérieurs", rapporte CCTV.

La violence du tremblement de terre était telle que les "secousses ont été très fortement ressenties dans le canton de Dingri et aux alentours" mais également jusqu'au Népal voisin de la région himalayenne. Après le séisme, de "multiples répliques" ont à nouveau secoué la région, la plus importante étant de magnitude 4,4.

Des séismes récurrents dans la région

Le tremblement de terre a touché le canton de Dingri situé à proximité du versant chinois de l'Everest et comptant 62 000 habitants. Mais il a également secoué les régions de Katmandou, de Namche et de Lobuche au Népal, toutes situées près du camp de base de l'Everest.

La séisme sont récurrents dans cette zone de l'Himalaya qui se trouve sur la ligne de fracture entre les plaques tectoniques indienne et eurasienne. Cependant, le tremblement de terre de ce 7 janvier est le plus puissant enregistré dans un rayon de 200 kilomètres depuis les cinq dernières années d'après le CENC. Il y a également des précédents bien plus puissants et meurtriers : en 2015, un séisme de magnitude 7,8 avait fait près de 9 000 morts et plus de 22 000 blessés au Népal.