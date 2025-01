Trêve à Gaza : un otage français libéré par le Hamas ? Le prochain échange se précise

La prochaine libération d'otages par le Hamas doit avoir lieu ce samedi 1er février. Selon Israël, trois personnes devraient être relâchées, dont l'un des otages français.

Le Hamas et Israël ont fixé la date de la prochaine libération d'otages à ce samedi 1er février. Le groupe islamiste est censé relâché trois personnes selon les informations de l'Eta hébreu qui a révélé les identités des otages attendues. Parmi eux se trouve Ofer Kalderon, l'un des deux derniers otages franco-israélien a être retenu dans la bande de Gaza. L'homme âgé de 54 ans avait été enlevé lors de l'attaque du 7 octobre 2023 dans le kibboutz Nir Oz avec ses deux enfants, Erez, 12 ans, et Sahar, 16 ans. Les deux adolescents avaient été libérés lors de la première trêve en novembre 2023 et attendent le retour de leu père depuis plus d'un an. Au total, 15 otages ont été libérés par le Hamas depuis le début de la seconde trêve à Gaza. Et 8 d'entre eux, soit plus de la moitié, ont été rendus aux autorités israéliennes le jeudi 30 janvier. Il s'agissait des deux dernières femmes otages, la soldate Agam Berger et la civile Arbel Yehud, d'un homme de 80 ans et de cinq ressortissants thaïlandais. Tous les otages ont été pris en charge par la Croix-Rouge à leur libération pour s'assurer de leur état de santé. Au moins 8 otages du Hamas décédés Le porte-parole du gouvernement israélien a annoncé le 27 janvier que 8 des 33 otages libérables durant la première phase de cessez-le-feu sont morts. "Les familles ont été informées de la situation de leurs proches" avant le retour des dépouilles, a-t-il affirmé. L'armée israélienne avait anticipé le décès de certains otages, promettant tout de même de ramener les corps aux familles, mais elle avait fait une estimation moins importante du nombre de morts. Si des pertes sont à déplorer parmi les otages plus d'un an après leur enlèvement, les otages rendus vivants sont apparus en bonne forme avant leur remise à la Croix-Rouge et aux autorités israéliennes. A leur libération, les otages sont pris en charge dans un hôpital pour s'assurer de leur santé. Les quatre femmes libérées le 25 janvier se trouvent dans un "état stable", comme les trois libérées une semaine plutôt. Du côté palestinien ce sont 200 prisonniers qui ont été libérés par Israël le 25 janvier - 121 étaient condamnés à perpétuité et 79 à de longues peines. La majeur partie d'entre eux a été transférée en bus à Ramallah, en Cisjordanie. 16 autres ont été amenés vers la bande de Gaza, et 70 ont été expulsés vers l'Egypte. Après avoir transité par ce pays, ces anciens prisonniers "choisiront l’Algérie, la Turquie ou la Tunisie", a déclaré Amin Choumane, chef du Haut comité palestinien pour le suivi des affaires des prisonniers et des prisonniers libérés, dans des propos cités par Le Monde. L'accord de trêve prévoit aussi le retour des Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza et ces déplacements ont débuté ce lundi 27 janvier après le déblocage des négociations. Enfin, entre le jeudi 30 janvier et le samedi 1er février, ce sont 110 prisonniers palestiniens qui doivent être libérés.

Dernières mises à jour

11:36 - Deux autres hommes également sur la liste des otages libérables En plus d'Ofer Kalderon, deux autres hommes doivent être libérés par le Hamas ce samedi après plus de 15 mois de détentions : il s'agit de Keith Siegel, 65 ans, et de Yarden Bibas, 34 ans. Ce dernier serait le premier membre de sa famille à être libéré selon Le Parisien qui précise que l'épouse et les enfants de l'homme, âgés de 5 et 2 ans, ont également été enlevés et sont depuis retenus en captivité. 11:26 - La libération d'un des otages franco-israéliens annoncées Le Hamas a communiqué le nombre et le nom des otages qui doivent être libérés ce samedi 1er février. Selon les informations d'Israël, l'un des otages franco-israélien figure sur la liste des trois personnes attendues. L'homme de 54 ans est l'un des deux derniers otages français a être retenu dans la bande de Gaza. Il avait été enlevé lors de l'attaque du 7 octobre de le kibboutz de Nir Oz avec ses deux enfants. Ces derniers avaient été libérés en novembre 2023, au bout d'un mois de captivité, lors de la première trêve à Gaza.

Ce que contient cet accord de trêve

La trêve entre Israël et le Hamas, la deuxième depuis l'attaque du 7 octobre 2023, a commencé le dimanche 19 janvier 2025 à 11h15 (10h15 heure française), avec trois heures de retard, le Hamas reconnaissant un contretemps "pour des raisons techniques sur le terrain". Dans la foulée, les premiers otages ont été libérés : trois femmes - Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher - ont été échangées contre 90 prisonniers palestiniens. Le samedi 25 janvier quatre autres femmes otages ont été libérées par le Hamas : Karina Arif, Daniela Gilboa, Naama Levy et Liri Albag.

Israël et le Hamas se sont mis d'accord sur la première phase d'un accord qui en compterait trois selon le Premier ministre qatari qui a participé aux négociations. Cette phase consiste en l'échange d'une partie des otages et de prisonniers à intervalles plus ou moins réguliers pendant six semaines. Au total, cela concerne 33 otages israéliens et 1 900 prisonniers palestiniens. La première partie de la trêve prévoit aussi le retrait des troupes israéliennes de certains corridors et espaces pour permettre le retour des civils gazaouis. "Une livraison d'aide humanitaire partout dans la bande de Gaza permettant l'entrée d'équipements de première nécessité notamment pour les personnes déplacées qui ont perdu leur logement à la suite de la guerre, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux, centres de santé et autres" sont également au programme de cette première phase.

Les phases deux et trois restent floues à ce stade. Elles "seront finalisées lors de la mise en œuvre de la première phase", a indiqué le Premier ministre. La trêve est donc l'occasion de poursuivre les négociations entre les deux parties au conflit, notamment celles sur de nouveaux échanges d'otages et de prisonniers. Le Hamas et Israël se seraient enfin mis d'accord sur la libération de 296 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité lors de la prochaine phase, dont 236 doivent être déportés, soit vers le Qatar, soit en Turquie.

Washington, principal allié d'Israël, comme les autres membres du G7, ont ainsi encouragé les belligérants à aller plus loin et à négocier une paix durable dans un communiqué publié mis janvier : "Nous demandons instamment à toutes les parties de négocier de manière constructive les phases subséquentes de l'accord, pour garantir sa pleine mise en œuvre et la fin définitive des hostilités". Mais rien ne garantit la réussite des prochaines négociations, pas plus qu'un cessez-le-feu définitif. Le gouvernement israélien a accepté cet accord permettant de libérer les otages, mais a fait savoir sa volonté de reprendre le combat jusqu'à l'extermination du Hamas.