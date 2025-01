Donald Trump a caché un accessoire étrange dans une boîte de son bureau, il s'en sert pour assouvir un vice

Après avoir reposé ses valises à la Maison Blanche lundi, Donald Trump a non seulement signé dans la foulée une myriade de décrets, mais a également revu la décoration du bureau ovale.

Le retour en force de Donald Trump à la Maison Blanche, lundi 20 janvier, a été marqué par la signature d'une kyrielle de décrets. Le milliardaire revenu aux affaires après la débâcle de 2020 compte bien rattraper le temps perdu et mettre sa patte. À commencer par le célèbre bureau ovale, où officie le président des États-Unis à la Maison Blanche. Une fois investi, tout nouveau chef de l'État a le droit de revoir la décoration à son goût, en utilisant toutefois les pièces issues de la collection de la Maison Blanche. Donald Trump a rapidement transmis ses consignes en matière de décoration, rapportent les médias américains parmi lesquels le Wall Street Journal qui a pu visiter les lieux. Les changements auraient été opérés alors même que Joe Biden était encore sur place.

Élément sans doute le plus marquant qui signe le grand retour de Donald Trump dans le bureau ovale : un petit bouton rouge. Discrètement caché à l'intérieur d'une boîte en bois, nous dit-on, ce fameux bouton permettrait à Donald Trump d'assouvir, sans attendre, l'un de ses vices… En effet, en appuyant dessus, un majordome est immédiatement alerté sur l'envie irrépressible du 47e président des États-Unis de… boire un Coca-Cola Light. Ce bouton avait déjà été installé dans le très sérieux bureau ovale lors du précédent mandat du milliardaire. Visiblement peu au goût de son successeur, Joe Biden, il avait été retiré à son arrivée au pouvoir.

Outre ce bouton magique, que les gros consommateurs de la célèbre boisson pétillante envieront sans aucun doute au nouveau président des États-Unis, Donald Trump aurait fait réinstaller le portrait du premier président américain George Washington et un buste du Premier ministre britannique Winston Churchill. Ils avaient tous les deux été retirés pendant le mandat de Joe Biden, contrairement au buste de Martin Luther King qui semble plaire aux deux personnalités, tout comme les rideaux dorés. Le tapis bleu de Joe Biden a en revanche été remplacé par un tapis dans les tons jaunes-orangés.

Parmi les portraits affichés, on trouve également ceux des pères fondateurs des États-Unis Benjamin Franklin, Alexander Hamilton et Thomas Jefferson. Selon le New York Post, la sculpture The Bronco Buster, réalisée par l'artiste Frederic Remington et symbole de l'esprit conquérant et héroïque qui prévalait aux États-Unis lors de la conquête de l'Ouest, a, elle, fait son "come back". Enfin, deux sculptures d'aigles argentés ornent désormais la cheminée du bureau ovale.