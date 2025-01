Un nouvel incendie ravage 4 000 hectares au nord de Los Angeles, les images saisissantes

Un nouvel incendie, le Hughes Fire, s'est déclaré ce mercredi au nord de Los Angeles. Des ordres d'évacuation ont été émis à l'intention de plus de 31 000 personnes. Le lac Castaic et ses environs sont menacés.

Nouvelles scènes de chaos en Californie. Mercredi 22 janvier, un nouvel incendie, le Hughes Fire, s'est déclenché au nord de Los Angeles et se propage désormais à grande vitesse dans une région déjà touchée par les flammes ces dernières semaines. Des ordres d'évacuation ont été émis à plus de 31 000 personnes vivant autour du lac Castaic, alors que 4 000 hectares ont déjà été réduits en cendres, proche de la ville de Santa Clarita. Le feu est favorisé par les vents chauds et secs de Santa Ana, qui soufflent toujours dans la région.

4 600 pompiers mobilisés, des prisons menacées

Sur place, 4 600 pompiers sont mobilisés et des avions accompagnés d'hélicoptères larguent de l'eau et du produit ignifuge pour tenter de ralentir la progression des flammes. Les conditions météorologiques sont même appelées à se dégrader dans la journée. En effet une alerte aux vents forts jusqu'à vendredi matin a été émise par les services américains, les vents doivent effectivement se renforcer dès ce jeudi soir.

Proche du lac Castaic, quatre prisons avec à l'intérieur 4 700 personnes sont également menacées par ce nouvel incendie. Une a déjà été évacuée et 500 prisonniers transférés dans un autre établissement, a précisé le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna.

"Nous sommes entrain de prendre le dessus"

Les soldats du feu doivent également composer avec un "faible taux d'humidité" dans la zone, et des "broussailles", en proie aux flammes. "Tous ces facteurs combinés font que le feu se propage très rapidement", indique Brent Pascua de l'agence étatique Cal Fire auprès de l'Agence-France-Presse (AFP). Un élément permet pour l'instant de rassurer : en raison des précédents feux dans la région, de nombreux pompiers ainsi que des Canadair - venus en renfort de l'ouest des Etats-Unis - sont déjà sur place, permettant une lutte plus rapide et intense contre ce nouvel incendie dévastateur.

Si "la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est bien différente de celle qui prévalait" il y a deux semaines, il est important de "suivre la situation de près". "La situation reste changeante et l'incendie demeure difficile à contenir, mais nous sommes entrain de prendre le dessus", a indiqué le chef des pompiers du comté de Los Angeles, Anthony Marrone, mercredi soir.

En revanche, "s'il y a un ordre d'évcuation, partez. Ne mettez pas votre vie en danger. Ne mettez pas la vie des premiers secours en danger. Cela n'en vaut pas la peine", a lancé Robert Luna. Une inquiétude sur place concerne notamment le comté de Ventura, si le feu atteint cette zone, la situation pourrait devenir critique en raison d'une végétation dense et sèche

Trump fustige les démocrates qui gardent l'eau pour "protéger les éperlans"

De son côté, le président des Etats-Unis Donald Trump a de nouveau accusé les autorités californiennes et leurs politiques environnementales depuis son investiture, dans les drames successifs qui touchent les alentours de Los Angeles. Il a affirmé que les démocrates détourneraient l'eau de pluie pour protéger "les éperlans", (un poisson), plutôt que de s'en servir pour lutter contre les incendies.

"Je ne pense pas que nous devrions donner quoi que ce soit à la Californie jusqu'à ce qu'ils laissent l'eau couler du nord au sud", a-t-il indiqué sur Fox News. Le gouverneur démocrate de Californie "n'a qu'une chose à faire : relâcher les énormes quantités d'eau qui sont retenues dans le nord de la Californie, et qui se déversent dans le Pacifique. Mais ils gardent l'eau pour protéger les éperlans", explique-t-il. "Soit ils sont stupides, soit ils détestent notre pays", abonde-t-il.