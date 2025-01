Des centaines de migrants expulsés par Trump : "un terroriste présumé" et un gang violent parmi les arrêtés mais pas que...

Seulement quelques jours après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, son administration a annoncé l'arrestation de plus de 500 migrants clandestins et des centaines d'expulsions.

Il l'avait promis. Dès ses premiers jours à la Maison Blanche, Donald Trump a lancé sa politique pour lutter contre l'immigration illégale et mettre en place "la plus grande opération d'expulsions de l'histoire des Etats-Unis". Le service de presse du président a ainsi annoncé ce vendredi 24 janvier l'arrestation et l'expulsion de "centaines de migrants criminels illégaux" aux Etats-Unis. L'United Stades Immigration and Customs Enforcement a confirmé, dans un communiqué sur les réseaux sociaux, que 538 personnes ont déjà été arrêtées et 373 placées en détention.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé l'arrestation de "538 migrants criminels illégaux" et a donné sur X des détails sur le profil de certains migrants arrêtés. Il y aurait notamment "un terroriste présumé, quatre membres du gang Tren de Aragua et plusieurs clandestins reconnus coupables de crimes sexuels sur mineurs". Le gang Tren de Aragua, d'origine vénézuélienne, sévit en Amérique du Sud. Extorsion, meurtres sur contrat, trafic de drogue, prostitution ou encore traite des êtres humains, le groupe d'environ 5000 membres est connu pour son extrême violence. Donald Trump avait désigné, dès le jour de son investiture, ce gang comme un "groupe terroriste".

11 millions de migrants menacés ?

L'une de ces arrestations a été dénoncée par le maire de la ville de Newark. Dans un communiqué, il a déclaré que des "agents avaient fait une descente dans un établissement local […], arrêté des résidents et également des citoyens, sans montrer de mandat". Selon ABC 7, LaMonica McIver, députée du 10e district du New Jersey, a assuré que la détention concernait "non seulement des migrants, mais aussi des citoyens et même un vétéran de l'armée".

Cette opération ne pourrait être qu'un début. Selon le Pew Research Center, les Etats-Unis regroupent 11 millions de migrants sans papiers, selon sa dernière estimation en 2022 . Près de la moitié sont originaires du Mexique. Ils sont donc désormais théoriquement tous menacés d'expulsion. Le Mexique se prépare d'ailleurs à recevoir ces expulsés : des refuges sont en cours de construction à la frontière. "On s'attend à recevoir de 200 à 250 personnes par jour", d'après le maire de Matamoros - ville frontalière - Alberto Granados.

Durant son premier mandat, Donald Trump a réalisé en moyenne 80 000 expulsions par an, soit deux fois plus que sous la présidence de Joe Biden. Elles ne seront pas sans conséquences. Ces sans-papiers représentent 18% des travailleurs agricoles et 13% des ouvriers du bâtiment. Cela pourrait donc provoquer une pénurie de main d'œuvre et donc une baisse de la production dans le pays.