La somme nécessaire pour reconstruire Gaza est connue, elle est colossale selon les calculs de l'ONU

L'ONU a estimé le montant nécessaire pour reconstruire la bande de Gaza dévastée par plus d'un an de guerre.

Ravagée depuis plus d'un an par la guerre, la bande de Gaza va avoir besoin d'une importante reconstruction. Plus de 60% des habitations ont été détruites et le conflit a généré 50 millions de tonnes de débris selon l'ONU. Ce mardi 11 février, l'ONU a explicité le plan de reconstruction de la région. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a insisté sur le fait que "pour qu'il soit viable, tout effort de relèvement et de reconstruction doit être fermement ancré dans un cadre politique et sécuritaire plus large", avec Gaza comme "partie intégrante d'un Etat palestinien pleinement indépendant, démocratique, d'un seul tenant, viable et souverain".

L'ONU a également donné une estimation des fonds nécessaires pour reconstruire la région. Il faudrait plus de 53 milliards de dollars, soit plus de 51 milliards d'euros. A court terme, soit sur les trois premières années, le financement nécessaire est évalué à déjà 20 milliards de dollars. Ces chiffres font suite à une demande de l'Assemblée générale de l'ONU, formulée dans une résolution adoptée en décembre réclamant un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. "Bien qu'il n'ait pas été possible, dans le contexte actuel, d'évaluer pleinement l'ensemble des besoins qui seront nécessaires dans la bande de Gaza, l'évaluation intermédiaire rapide donne une première indication de l'ampleur considérable des besoins en matière de relèvement et de reconstruction dans le territoire", explique le rapport.

Ce budget se divisera en plusieurs secteurs avec 15,2 milliards pour le logement, 6,9 milliards pour le commerce et l'industrie, 6,9 milliards pour la santé, 4,2 milliards pour l'agriculture, 4,2 milliards pour la protection sociale, 2,9 milliards pour les transports, 2,7 milliards pour l'eau et l'assainissement, 2,6 milliards pour l'éducation et 1,9 milliard pour l'environnement.

Une reconstruction longue et sans déplacement de population ?

La reconstruction prendra du temps. "Le problème qui se pose c'est que tout ça prend quand même du temps. J'avais coutume de rappeler qu'à New York, l'enlèvement des gravats du World Trade Center [détruit lors des attentats du 11 septembre 2001] a pris plusieurs années. Donc il faut un minimum de patience de la part de tout le monde", a explicité Pierre Duquesne, ancien coordinateur de l'aide internationale pour l'État palestinien, comme le rapporte Franceinfo.

Cette estimation intervient quelques jours après que Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis allaient "prendre le contrôle" de la bande de Gaza et la développer pour en faire une nouvelle "Côte d'Azur du Moyen-Orient". Le président américain avait notamment proposé de déplacer les Gazaoui en Jordanie et en Egypte. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a répliqué ce mardi en appelant à "commencer la reconstruction de la bande de Gaza (...) sans déplacer les Palestiniens et de manière à préserver leur droit de vivre sur leur terre".