Norman Thavaud viré de Youtube ? Quelles conséquences aux accusations de viol ?

Les accusations de viol dont fait l'objet le youtubeur Norman ont poussé certains partenaires financiers à réagir. Youtube songe à des "sanctions", mais pas à la suppression de sa chaîne.

Avec près de 12 millions d'abonnées à sa chaîne, Norman est l'un des mastodontes de Youtube France. Sa succès story a même participé à faire de Youtube la plateforme privilégiée des vidéastes dans l'hexagone, si bien que "youtubeur" est aujourd'hui le nom d'une activité professionnelle. Mais les accusations très graves portées à l'endroit de la star de l'Internet français pourraient bien altérer ou mettre un terme à la production ou diffusion de contenus sous les conditions fixées actuellement. Norman Thavaud, placé en garde à vue le 5 décembre 2022, pour répondre aux enquêteurs investiguant sur des allégations de viol et de corruption de mineure, est présumé innocent. Mais plusieurs acteurs économiques associés à son nom ont déjà réagi.

Contacté par Mediapart, un porte-parole de la direction de Youtube France a donné une réponse qui dépasse le seul cas de Norman : Si "le comportement d'un créateur, sur YouTube ou en dehors, nuit à [leurs] utilisateurs, à [leur] communauté, à [leurs] employés ou à [leur] écosystème", alors Youtube n'exclut pas de "prendre des mesures". Parmi celles-ci, la plateforme indique avoir la possibilité de suspendre la monétisation des contenus mis en ligne, de réduire leur viralité en les retirant des espaces de mises en avant. Youtube a également fait savoir que ce type de décisions se prenait au cas par cas. Il est à ce stade très peu probable que Youtube décide de supprimer la chaîne de Norman. Le groupe l'a toutefois fait pour des personnalités condamnées à plusieurs reprises par la justice, et dont l'expression publique était de nature à alimenter leurs actions délictuelles : Alain Soral et Dieudonné, en 2020.

Les vidéos de Norman et sa chaîne sont pour l'heure hors de tout protocole d'exclusion, mais selon l'écho pris par l'affaire, les lignes pourraient bouger. La première des sanctions viendra probablement des internautes, qui pourraient être bien moins nombreux à suivre les contenus de Norman. Mais le vidéaste est déjà touché par des conséquences très concrètes : le groupe Webedia (qui édite notamment AlloCiné, PurePeople, Jeuxvideo.com...) a fait savoir lundi 5 décembre qu'il "suspend[ait] sa collaboration" avec Norman Thavaud. Webedia détient depuis 2015 Mixicom, le groupe de chaînes des vidéastes Norman, Cyprien et Squeezie et sa régie commerciale.