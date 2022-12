Norman Thavaud : quatre confrontations, un démenti... Quelles suites pour l'affaire ?

Le youtubeur Norman Thavaud a été remis en liberté après 36 heures de garde à vue et la confrontation avec quatre plaignantes. Aucune poursuite n'a été retenue contre lui mais l'enquête pour viol et corruption de mineurs se poursuit.

[Mis à jour le 7 décembre 2022 à 12h] Si Norman Thavaud n'est pas inquiété, l'affaire se poursuit. Le youtubeur français a été remis en liberté, mardi 6 décembre 2022, après 36 heures de garde à vue. Aucune mise en examen n'a été prononcée à l'issue de l'audition mais la Brigade de protection des mineurs (BPM) poursuit l'enquête initiée en janvier pour corruption de mineurs et viol par le parquet de Paris qui doit décider des suites de l'affaire. Le vidéaste de 35 ans est accusé par six femmes dont cinq évoquent des faits de viol et deux ajoutent avoir été mineure au moment des faits. Des accusations réfutées par le mis en cause qui a nié toute contraintes et s'est dit "affaibli" par cette affaire qui traine depuis 2020.

Les déclarations de Norman Thavaud durant la garde à vue sont les premières du youtubeur concernant les faits qui lui sont reprochés depuis 2018 sous forme de rumeur et depuis 2020 après la plainte déposée par Maggie Desmarais, une des potentielles victimes. Le youtubeur plus connu sous le nom de "Norman fait des vidéos" a d'ailleurs été confronté à quatre de ses accusatrices durant son audition a appris Franceinfo, dont la jeune québécoise qui n'est autre que la première plaignante à s'être signalée et à avoir témoigné publiquement. Dans son récit Maggie Desmarais dit avoir suivi avec attention le vidéaste entre 2017 et 2018 et avoir échangé des messages avec lui pendant neuf mois. Au fil des discussions certains échanges auraient dérapé virant à des demandes à caractère sexuel notamment l'envoi de photos et de vidéos, selon la jeune femme. Des faits également rapportés par les autres plaignantes.

Devant les enquêteurs Norman Thavaud a livré une toute autre version des faits présentant Maggie Desmarais comme une fan devenue intrusive sans qu'il n'est entretenu d'ambiguïté lors de leurs conversations. La poursuite des investigations doit permettre de démêler le vrai du faux et les enquêteurs pourraient aussi s'intéresser aux témoignages des autres plaignantes dont plusieurs rapportent des façons de faire similaires dans leur relation avec "Norman fait des vidéos" et le comportement du trentenaire. Présumé innocent, le youtubeur n'est pas à l'abri d'être de nouveau interrogé ou mis en examen. L'affaire a déjà eu des conséquences sur l'activité de Norman Thavaud qui a vu sa collaboration avec la société de production Webedia, responsable des plus importantes chaînes YouTube françaises, suspendue dès le 5 décembre après les révélations de Libération sur la garde à vue du mis en cause.

Qu'est-il reproché à Norman Thavaud ?

Plusieurs adolescentes et jeunes femmes affirment avoir été victimes de Norman Thavaud, aujourd'hui âgé de 35 ans. Elles l'accusent de faits "de nature différente", précise Libération. L'affaire concerne notamment une jeune fan originaire du Québec qui, alors âgée de 16 ans au moment des faits, a accusé en 2020 Norman Thavaud d'être parvenu à lui soutirer des photos et vidéos à caractère sexuel lors d'un "petit jeu malsain d'attachement affectif". Par ailleurs, cinq autres personnes ont été interrogées dans ce cadre, dont deux mineures au moment des faits. Libération affirme qu'elles pourraient toutes avoir subi un viol à l'exception de la jeune Québécoise, prénommée Maggie Desmarais, qui doit, quant à elle, être confrontée au youtubeur mardi.

"Je ne m'attends pas à grand-chose de la justice, ce ne serait pas la première fois qu'un agresseur serait acquitté", confiait en 2021 Maggie Desmarais au magazine québécois Urbania. Et d'ajouter : "Je sais qu'il y a des failles dans le système judiciaire. Mais j'ai quand même porté plainte, par principe. Et puis je veux que Norman assume enfin ce qu'il a fait."

Quel est le témoignage de Maggie Desmarais ?

Dans l'affaire Norman Thavaud, seul le témoignage public de Maggie Desmarais, qui a incité les cinq autres plaignantes à se manifester, est connu. En avril 2021, la Québécoise avait raconté son histoire au site canadien Urbania. Les faits se seraient déroulés en 2017 ou 2018, durant neuf mois : seul l'âge de Norman Thavaud à ce moment-là (30 ans) a été indiqué, permettant de déterminer la chronologie des faits. Maggie Desmarais avait expliqué avoir échangé de simples messages avec le youtubeur avant que la "relation virtuelle", comme elle l'avait précisé, ne se transforme "rapidement en flirt". "Très peu de temps après nos premiers échanges, il a commencé à me complimenter. Petit à petit, les photos qu'on s'envoyait mutuellement étaient de plus en plus osées. C'est à partir de là que c'est devenu problématique et qu'il a été de plus en plus insistant et demandeur", avait-elle expliqué, évoquant de la manipulation : "Il utilisait les bons mots aux bons moments : dès que je m'éloignais, il me rattrapait au dernier moment. Quand j'étais prête à couper toute communication avec lui, il revenait à la charge." Dans ses propos, Maggie Desmarais avance que Norman Thavaud "voulait juste [qu'ils s'envoient] des nudes [photo partiellement ou intégralement dénudée de soi, ndlr.] sur Snapchat".

Après avoir réalisé la caractère "malsain" de sa relation avec Norman Thavaud, Maggie Desmarais s'est étendue sur certaines parties de son histoire sur le réseau social Instagram. Le profil de la jeune femme contient d'ailleurs plusieurs publications archivées et mises en avant qui retracent son affaire. Ce n'est qu'après que la jeune femme et potentielle victime a accordé une interview-fleuve à Urbania.

Mardi 6 décembre, en fin de journée, alors que Norman Thavaud était toujours en garde à vue, TF1 Info a révélé ce que le célèbre YouTubeur aurait déclaré aux enquêteurs à l'occasion des premières heures de son interrogatoire. Affirmant être "affaibli" par toute cette affaire, Norman Thavaud se serait particulièrement épanché sur Maggie Desmarais. "Maggie a un problème avec moi qui ne date pas d'hier", aurait-il posé en préambule, affirmant que la jeune Québécoise "a toujours fait une fixette sur [lui]".

Selon Norman Thavaud, Maggie Desmarais serait entrée en contact avec lui en 2017 par Snapchat. Les échanges auraient duré "une année". Affirmant l'avoir dans un premier temps trouvée "sympa", il aurait confié qu'elle aurait peu à peu "commencé une forme de séduction". Et d'avouer : "Je me suis un peu laissé embarquer." Mais très vite, la jeune femme serait devenue trop "intrusive" à son goût. "Elle commence à devenir oppressante, elle m'écrit des choses délirantes du style : 'Je t'aime'", aurait-il expliqué, avant de rapporter avoir découvert que la jeune femme tenait à l'époque un compte Instagram entièrement dédié à lui sur lequel se trouvait pas moins de 98 poèmes, tous en son honneur. "Tout a été attesté par un huissier. Depuis, les poèmes ont été supprimés. Elle a supprimé tout ce qui n'allait pas dans son sens", aurait encore indiqué Norman Thavaud.

C'est finalement peu après sa venue au Canada, lors de laquelle ils ne se rencontreront a priori jamais, qu'il aurait décidé de mettre fin à leurs échanges. "Je la trouvais vraiment fragile et instable. J'ai donc décidé, dans un long message bienveillant sur Snapchat, de lui dire qu'on n'[était] pas sur la même longueur d'onde, que je n'étais pas intéressé", aurait-il expliqué, ajoutant : "Elle pensait qu'on allait faire notre vie ensemble. Suite à ça, j'ai arrêté de lui parler. J'ai tourné la page et je n'ai pas essayé une seule fois de rentrer en contact avec elle depuis."

Si Norman Thavaud a confié, de manière plus générale lors de son interrogatoire, ne "jamais" avoir "demandé des nudes", Maggie Desmarais affirmant le contraire, il a toutefois concédé qu'il y avait déjà eu par le passé avec des jeunes femmes "de la séduction", le YouTubeur parlant alors de "personnes avec qui il y avait un feeling". Norman Thavaud aurait enfin assuré ne pas être au courant, à l'époque des faits, que Maggie Desmarais était mineure.

Les accusations de viol contre Norman Thavaud sont-elles caractérisées ?

Si le récit de Maggie Desmarais ne fait jamais mention d'un quelconque agression sexuelle, Libération indique que les cinq autres potentielles victimes interrogées par la justice dans le cadre de cette affaire pourraient avoir été victimes d'un viol. Cependant, rien à ce stade dans le dossier ne vient confirmer que de tels agissements ont bien eu lieu. D'autant qu'aucun viol n'est évoqué dans les deux autres témoignages recueillis par Urbania.

En plus de celui de Maggie Desmarais, le site québécois a obtenu deux récits de jeunes femmes qui mettent en cause Norman Thavaud. Mais aucune preuve matérielle n'existe, les messages écrits sur Snapchat ne s'enregistrant pas. Elles avaient expliqué avoir 16 ans au moment des échanges avec le youtubeur. L'une explique avoir amorcé la conversation avec le mis en cause en parlant des animaux de compagnie. "Et ça a commencé à dériver", assurait-elle, indiquant des demandes de photos de la part du trentenaire. "C'est lui le premier qui m'a envoyé une photo torse nu et il m'a envoyé : 'Et maintenant, tu m'envoies la même", racontait-elle. Un message, comme souvent, accompagné d'un "t'inquiète, je plaisante". Mais la jeune fille expliquait à Urbania s'être exécutée, s'affichant partiellement dénudée. Avant de recevoir d'autres demandes. "Ah mais ça aurait été mieux sans le soutif, et sans le jean aussi, et puis sans la culotte", tels auraient été les messages reçus par la suite, selon ses dires.

"C'était très malsain", commentait une autre témoin auprès d'Urbania. "J'avais 16 ans. Je crois qu'il m'a envoyé un Snap de sa tête et je lui dis : 'Ah bah t'as pas bronzé.' Il me dit : 'Ah ouais, je ne te plais pas ?'", racontait-elle. La jeune fille assurait ne pas être tombée dans le panneau. "Donc là, je lui réponds : 'Mais t'as 30 ans par contre…' Parce que je commence à réaliser que c'est bizarre qu'il me réponde ça." Les échanges auraient alors tourné court : "Je sentais que ses propos étaient ambigus et que c'était de la drague. Je lui ai dit : 'On se parlera quand je serai majeure.' Et là, il me dit un truc du style : 'J'hésite à te supprimer du coup.'"

Norman Thavaud était-il déjà soupçonné ?

La garde à vue du vidéaste "Norman fait des vidéos" intervient en décembre, un an après le début d'une procédure judiciaire initiée en janvier 2022 par le parquet de Paris. L'affaire remonte toutefois à plus loin. La première plainte a été déposée par Maggie Desmarais au Canada en 2020 mais le transfert de la procédure a considérablement retardé le travail judiciaire, les plaintes des cinq autres plaignantes sont, elles, intervenues dans le courant de l'année 2021. Mais, dès 2018 le nom de Norman Thavaud avait été évoqué lors de la vague #BalanceTonYoutubeur qui avait déferlé sur les réseaux sociaux. Lucas Hauchaud allias Squeezie sur les réseaux et premier youtubeur français avait alors publié sur Twitter : "Les youtubeurs (y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes) qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels on vous voit. La vérité finit toujours par éclater."

Au même moment Norman Thavaud échangeait avec Maggie Desmarais et dans son témoignage la Québécoise a fait part d'un message que le vidéaste lui aurait envoyé : "Ne parle pas trop de notre histoire, ça pourrait paraitre ambigu, avec tout ce qui se passe."