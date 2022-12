Bastien Vives : des BD pédopornographiques ? Qu'a-t-il vraiment dessiné ?

BASTIEN VIVES. Après l'annulation de son exposition au festival d'Angoulême, l'auteur de BD Bastien Vivès est visé par une plainte pour diffusion d'images pornographiques. Quels sont les dessins au cœur de la polémique ?

C'est une mauvaise passe qui dure pour l'auteur de bandes dessinées, Bastien Vivès. L'artiste est visé par une plainte déposée lundi 19 décembre 2022 par l'association Innocence en danger (IED) pour "diffusion d'images pédopornographiques", "incitation à la commission d'agressions sexuelles sur mineurs" et "diffusion à un mineur de messages violents". Les maisons d'édition Glénat et les Requins marteaux qui ont travaillé avec l'auteur de BD sur les trois ouvrages incriminés sont aussi mises en cause par la plainte. La plainte consultée par RMC intervient moins d'une semaine après l'annulation par le festival de la BD d'Angoulême de l'exposition "carte blanche" qui avait été accordée à Bastien Vivès. C'est alors une pétition dénonçant les trois mêmes livres de l'auteur responsables de faire l'apologie de l'inceste.

Quelles BD de Bastien Vivès sont accusées de pédopornographie ?

Sur les dizaines de romans graphiques et de bandes dessinées signées par Bastien Vivès, trois ouvrages sont sous le feu des critiques : Les Melons de la colères (2011) et La Décharge mentale (2018) issus de la collections "BD CUL" de Requins marteaux et Petit Paul (2018). Selon l'IED, La Décharge mentale met en scène les relations incestueuses d'un couple avec leurs trois filles âgées de 18, 15 et 10 ans. Dans les deux autres romans graphiques c'est le même personnage qui est au cœur des scènes pédopornographiques, le fameux Paul, un jeune enfant doté d'un sexe à la taille disproportionnée qui apparaît d'abord dans Les Melons de la colère dans une scène où sa sœur "lui impose une fellation" selon l'association plaignante. Le même enfant est ensuite "violé par son institutrice, sa sœur et sa prof de judo" dans le dernier ouvrage pointé du doigt par IED. Dans sa plainte déposée auprès de la procureure de la République de Paris, l'association Innocence en danger conclut que "ces planches montrent bien des mineurs abusés ou exhibant leur intimité" et qu'à ce titre elles correspondent à des représentations pédopornographiques.

Bastien Vivès responsable d'incitation à la pédopornographie ?

Si les trois BD de Bastien Vivès décriées sont caractérisées comme des œuvres pédopornographiques après la plainte de l'association Innocence en danger (IED) alors l'auteur pourrait encourir jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison. Mais les accusations ne s'arrêtent pas là car en plus d'être jugées pédopornographiques, les planches de Bastien Vivès banalisent les abus sexuel sur mineurs toujours d'après IED qui évoque "une provocation à la commission d'abus sexuels sur mineurs pour des personnes fragiles qui pourraient penser que de telles relations sont la norme". C'est là, un fait passible de 5 ans de prison et 45.000 euros d'amende.