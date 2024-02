Charles III déjà remplacé par son fils : le roi absent "plusieurs mois" de ses engagements publics

Charles III est atteint d'un cancer qui l'oblige à se mettre en retrait. Son fils William va temporairement prendre le relai.

Alors qu'il n'est roi que depuis quelques mois, Charles III doit déjà faire face à de multiples pépins de santé. D'abord hospitalisé fin janvier pour une opération de la prostate, qui se serait bien déroulée, selon les médias britanniques, le souverain est désormais confronté à une maladie grave : Buckingham vient d'annoncer que le souverain était atteint d'un cancer.

Celui qui a dû attendre ses 74 ans pour monter sur le trône est déjà rattrapé par la maladie. La tumeur aurait d'ailleurs été repérée lors de sa dernière opération mais pour le moment, la Couronne n'en dit pas beaucoup plus. Que type de cancer, à quel stade ? Le roi aurait commencé un nouveau traitement dès ce lundi 5 février. La maladie aurait néanmoins été détectée relativement tôt.

La BBC a dévoilé que le roi va devoir s'absenter et ne sera pas vu en public "pendant quelques mois". Toutefois, il n'est aucunement question d'abdication. Il continuera même à s'occuper des "red boxes", les boites rouges contenant les documents officiels et les notes de ses services qui lui permettent de suivre l'actualité. "Le roi n'ira plus sur le terrain mais continuera à travailler", a analysé un spécialiste de la royauté britannique sur BFMTV.

D'autres membres de sa famille vont alors représenter le roi en son absence. Déjà, la reine Camilla "poursuivra son programme complet d'activités publiques". William, pour sa part, va devoir gérer, selon Le Point, les affaires courantes du roi. Il va revenir sur le devant de la scène alors qu'il s'était mis en retrait durant l'hospitalisation de sa femme Kate Middleton.

Un test pour le prince William ?

Comment va-t-il gérer cette situation ? Selon le biographe royal, Robert Hardman, dont les écrits sont rapportés par Le Point, le prince William serait le juste milieu entre la philosophie traditionnelle de sa grand-mère et la voie plus moderniste de son père. Il est aussi décrit comme quelqu'un de "modéré" et de "pragmatique".

Il serait également vu comme plus calme et plus discret que son père. En effet, depuis la mort de la princesse Diana, il n'a jamais caché son aversion envers les journalistes. Toutefois, il ne sera pas question de transiger avec l'étiquette et le protocole, William tient à l'image de sa famille.

Il pourrait ainsi dans les mois qui viennent proposer une autre façon de gouverner et surtout montrer ce qu'il pourrait être amené à faire le jour où son père ne sera plus de ce monde.

Mais quand est-il pour Harry ? Suite à l'annonce du cancer de son père, celui qui vit désormais aux Etats-Unis serait déjà en route pour rendre visite au souverain. Toutefois, il aurait fait le déplacement seul sans Meghan Markle et leurs enfants.