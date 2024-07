"En voiture Simone !" Qui est Simone Louise des Forest, à l'origine de l'expression ?

Derrière la célèbre expression "En voiture Simone !" se cache une pionnière de l'automobile féminine : Simone Louise des Forest, l'une des premières Françaises à avoir décroché son permis de conduire en 1929.

Née en 1910 à Royan dans une famille aisée, Simone Louise des Forest se passionne très jeune pour l'automobile. À seulement 12 ans, elle prend le volant pour la première fois au côté de son oncle, un moment fondateur. Sept ans plus tard, à 19 ans, elle fait partie des premières femmes à obtenir le "certificat de capacité féminin", l'ancêtre de notre permis de conduire moderne. Une prouesse à une époque où très peu de femmes osent se lancer dans la conduite.

Mais Simone ne compte pas s'arrêter là. Dès 1930, elle se lance dans la compétition automobile, un milieu alors quasi-exclusivement masculin. Pour sa première course, la course de côte de La Baraque près de Clermont-Ferrand, elle est accompagnée de sa mère comme copilote, qui la soutiendra dans sa passion. S'ensuivent de nombreuses courses et rallyes à travers la France et l'Europe.

Parmi ses faits d'armes les plus marquants, on peut citer sa participation au mythique Rallye Monte-Carlo en 1934. Avec son amie Fernande Hustinx, elles parcourent l'impressionnante distance de 3772 km depuis Bucarest en Roumanie jusqu'à Monaco, dans des conditions hivernales difficiles. Elles terminent 17e au classement général et remportent la Coupe des Dames. L'année suivante, associée à Odette Siko, elle termine 3e de cette même Coupe des Dames.

Simone Louise des Forest et bien d'autres

En 1937, c'est un défi d'un autre genre que Simone relève. Avec trois autres pilotes féminines de renom (Odette Siko, Hellé Nice et Claire Descollas), elles s'attaquent à des records de vitesse sur l'autodrome de Montlhéry. Malgré une ambiance tendue entre les pilotes, le quatuor féminin parvient à battre 25 records du monde, dont certains tiennent encore aujourd'hui !

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Simone met ses talents de pilote au service de la Croix-Rouge en conduisant des camions. Mais sitôt le conflit terminé, elle reprend la compétition, participant notamment au championnat de France des routiers. Admirée des plus grands pilotes de l'époque comme Fangio, elle met un terme à sa carrière en 1957 à 47 ans, avec la fierté de n'avoir jamais eu le moindre accident en près de 30 ans de course.

Mais Simone des Forest ne disparaît pas pour autant des radars. En 1950, elle est l'une des premières femmes à ouvrir sa propre auto-école, qu'elle tiendra pendant 25 ans, transmettant sa passion à des générations d'élèves. Parallèlement, elle obtient son brevet de pilote d'avion civil.

C'est donc tout naturellement que son nom a été associé à la fameuse expression "En voiture Simone !". Si sa version courte a été popularisée par l'animateur Guy Lux dans l'émission télévisée "Intervilles" dans les années 1960, elle existait en réalité bien avant sous une forme plus longue : "En voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne !". Une référence directe à cette pionnière au destin extraordinaire.

Simone Louise des Forest s'est éteinte en 2004 à l'âge de 94 ans, laissant derrière elle un héritage immense. Par sa ténacité et son audace, elle a ouvert la voie à des générations de femmes dans le monde automobile et au-delà. Plus qu'un nom, "Simone" est devenue le symbole de toutes celles qui prennent le volant de leur destin.